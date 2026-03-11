Supersociedades toma decisión clave en liquidación de La 14: esto pasará con sus bienes

La Superintendencia de Sociedades entregó un nuevo balance sobre el proceso de liquidación judicial de la cadena de supermercados Almacenes La 14, una de las empresas más emblemáticas del comercio en el suroccidente del país.

La entidad confirmó avances importantes dentro del proceso, así como decisiones recientes que buscan garantizar los derechos de acreedores y trabajadores.

Según informó la entidad, el proceso concursal ha avanzado en varias etapas clave, orientadas a organizar los activos de la compañía y permitir el pago de sus obligaciones pendientes.

Avances en la liquidación de Almacenes La 14

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, uno de los hitos más importantes del proceso ha sido el pago del 100 % de las acreencias laborales, que superaron los $6.000 millones, garantizando así los derechos de los trabajadores vinculados a la empresa.

Además, la entidad informó que se ha realizado la venta de activos no gravados por más de $16.600 millones, lo que contribuye a fortalecer la masa de liquidación, es decir, el conjunto de recursos disponibles para pagar las deudas de la compañía.

Actualmente, el inventario actualizado del proceso reporta activos por $652.557 millones y pasivos por $621.202 millones, cifras que permiten avanzar en el orden de pago a los acreedores.

En paralelo, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó una acción de tutela presentada por un grupo de acreedores que buscaba anular decisiones tomadas dentro del proceso concursal. El tribunal concluyó que la autoridad actuó conforme a la normativa vigente.

Ordenan consolidación patrimonial con otra empresa

Otra de las decisiones relevantes dentro del proceso fue la orden de consolidación patrimonial entre Almacenes La 14 S.A. y Calima Desarrollos Inmobiliarios S.A.

Esta medida se adoptó luego de que las autoridades identificaran operaciones que habrían afectado el patrimonio de la compañía, como transferencias de activos estratégicos a valores inferiores a su precio real y contratos de arrendamiento considerados excesivamente costosos.

Con esta decisión, los activos y pasivos de ambas sociedades se administrarán como una sola masa dentro del proceso de liquidación.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, explicó que “la consolidación patrimonial constituye una herramienta excepcional del régimen de insolvencia que se aplica cuando los hechos demuestran un impacto real sobre los acreedores”.

La entidad aseguró que el proceso continuará avanzando bajo criterios de transparencia y conforme al marco legal, con el objetivo de proteger los intereses de quienes tienen créditos pendientes con la compañía.