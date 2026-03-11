CANAL RCN
Internacional

María Corina Machado reveló cuál es el plan de Trump con el chavismo en Venezuela

El acercamiento entre Washington y el régimen encabezado por Delcy Rodríguez forma parte de una presión internacional para desmontar la estructura del chavismo, según Machado.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
04:01 p. m.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, aseguró que la reciente reactivación de las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno que permanece en el poder en Caracas responde a una estrategia de presión impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

En una entrevista con el diario chileno La Tercera, la dirigente afirmó que el proceso de transición política en Venezuela “ya comenzó”, a dos meses de la captura del exmandatario Nicolás Maduro.

Durante la conversación, Machado analizó los recientes movimientos alrededor de Venezuela. Según explicó, el acercamiento entre Washington y el actual liderazgo chavista encabezado por Delcy Rodríguez debe interpretarse como un mecanismo para debilitar las estructuras del régimen desde dentro.

Machado interpreta el acercamiento de Estados Unidos como presión al chavismo

Estados Unidos está utilizando al propio régimen para desmontar buena parte de su estructura represiva, criminal y de corrupción. Eso es lo que está ocurriendo.

De acuerdo con Machado, esta estrategia forma parte de una fase más amplia dentro de la crisis venezolana, marcada por presiones internacionales y fracturas internas del chavismo. En este contexto, señaló que el futuro de dirigentes como Diosdado Cabello dependerá en gran medida de su disposición a facilitar una transición política ordenada.

La oposición plantea una transición negociada en Venezuela

La líder opositora también habló sobre su posición hacia el futuro. “Idealmente debemos avanzar en una transición negociada. Nosotros hemos hecho suficientes y múltiples e inequívocas expresiones públicas y privadas de estar dispuestos a avanzar en un proceso de transición”, afirmó.

“Los venezolanos vamos a elegir en quién confiamos, sin restricciones, sin límites, sin persecución. Si hicimos lo que hicimos bajo el régimen de terror de Maduro y ganamos con casi el 70% de los votos sin que pudieran votar los venezolanos afuera. Imagínate lo que viene ahora.

Machado también relató los riesgos que enfrentó para salir clandestinamente de Venezuela y recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo en diciembre de 2025. “Era evidente que si el régimen me detectaba y me agarraba, podrían hacer cualquier locura”, confesó.

Tras ese episodio, la dirigente viajó a Santiago de Chile para participar en la ceremonia de cambio de mando del presidente electo José Antonio Kast.

