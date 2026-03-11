¿Problemas en Junior? Yimmi Chará envió contundente mensaje a Jermein Peña tras expulsión

La dura derrota sufrida por Junior de Barranquilla en condición de local dejó varias reflexiones dentro del plantel. Tras la goleada 4-0 frente a Atlético Nacional, el capitán del conjunto barranquillero, Yimmi Chará, compareció ante los medios de comunicación para analizar lo ocurrido en el compromiso y enviar un mensaje claro sobre la expulsión temprana de su compañero Jermein Peña.

El encuentro se complicó desde los primeros minutos para el equipo rojiblanco, luego de que el defensor viera la tarjeta roja en una acción que dejó a su equipo con diez jugadores prácticamente desde el arranque. Esa situación terminó condicionando el desarrollo del partido y permitió que el rival aprovechara los espacios para construir una victoria contundente.

RELACIONADO Hinchas de Junior se fueron a los golpes en medio de la derrota ante Atlético Nacional

Chará reconoció que la inferioridad numérica tuvo un impacto directo en el rendimiento colectivo del equipo durante gran parte del compromiso.

La autocrítica tras una noche complicada

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el capitán del equipo no evitó referirse al desgaste que significó disputar la mayor parte del partido con un jugador menos en el campo.

“Todos hacemos un desgaste mayor al estar con un jugador menos. El equipo lo sintió. No es excusa, pero ante un rival como el que teníamos hoy no debíamos dar ese tipo de ventajas. Junior está acostumbrado a siempre querer ir por el resultado y eso a veces nos juega en contra en ciertos partidos”, señaló el futbolista.

El experimentado atacante también dejó claro que, aunque el resultado fue doloroso, el equipo debe asumir responsabilidades colectivas. Para el líder del plantel, este tipo de derrotas deben servir como aprendizaje en medio de la exigente competencia que representa la Liga BetPlay.

El mensaje directo para Jermein Peña

Uno de los puntos más comentados del partido fue la expulsión de Peña, una acción que generó críticas entre los aficionados y que terminó afectando la estrategia del equipo desde el inicio.

Ante esta situación, Chará optó por enviar un mensaje de respaldo al defensor, pero también dejó clara la necesidad de corregir ese tipo de comportamientos dentro del terreno de juego.

“Todos debemos ayudarle a corregir ese tipo de situaciones. No es la primera vez que pasa. También está en él querer cambiar ese tipo de actitudes. Él sabe el error que cometió, ahora no debemos caerle todos encima por lo que pasó”, explicó el capitán.

Además, insistió en que el grupo debe rodear al jugador para que pueda mejorar en ese aspecto y evitar que situaciones similares vuelvan a perjudicar al equipo. “Debemos arroparlo, ayudarlo de alguna manera a cambiar ese tipo de cosas que no hacen bien al grupo ni al equipo en la cancha”, añadió.

Finalmente, Chará recalcó que el momento debe afrontarse con serenidad y compromiso colectivo. “Esto es de todos, no es de un solo jugador. Todos debemos revertir esta situación. El perder no nos hace los peores y siempre hemos sabido que el ganar no nos hace los mejores. Debemos luchar para estar en los primeros lugares como lo merece Junior”, concluyó.