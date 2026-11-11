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Por inconvenientes en la entrega de medicamentos a usuarios de EPS Sanitas, imponen medida cautelar contra Colsubsidio

La atención tendrá que se prioritaria para pacientes con enfermedades crónicas, patologías de alto costo, tratamientos en curso, entre otros.

Foto: Diseñado por Magnific
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Jorge Leonardo Alzate

noviembre 11 de 2026
04:45 p. m.
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Tras evidenciar deficiencias en la prestación del servicio de entrega de medicamentos a los afiliados de EPS Sanitas, la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar contra el gestor farmacéutico Colsubsidio, que lo obliga a tomar acciones inmediatas en la implementación de un plan para normalizar el proceso.

“Como parte de la medida, se deberá priorizar la atención de usuarios con tratamientos continuos, enfermedades crónicas, patologías de alto costo, pacientes con riesgo clínico elevado, menores de edad, adultos mayores y demás sujetos de especial protección constitucional”, además, se espera que, finalizada la implementación, Colsubsidio “atienda las solicitudes represadas y responda oportunamente a los nuevos requerimientos de los usuarios”.

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Colsubsidio tendrá que reportar los avances en el proceso de entrega de medicamentos a la SuperSalud:

La SuperSalud se comprometió a hacer seguimiento al plan de Colsubsidio para garantizar la entrega de medicamentos a usuarios de la segunda EPS con mayor número de afiliados en el país.

Pero también Colsubsidio estará obligado a “informar periódicamente a la Supersalud sobre los avances en la solución de los casos, entregando los soportes que permitan verificar los medicamentos entregados, las solicitudes atendidas y las acciones a tomar frente a aquellos casos que aún no hayan sido resueltos”.

En un comunicado de prensa compartido la noche del martes, 10 de noviembre, EPS Sanitas informó que, en Bogotá, “la operación registra una efectividad de entrega del 88%”, desde que Colsubsidio se convirtió en su nuevo gestor farmacéutico, a inicios de mes.

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EPS Sanitas se comprometió a seguir mejorando el servicio:

El 10 de noviembre, mismo día en el que la Secretaría de Salud de Bogotá exigió a EPS Sanitas y Colsubsidio tomar acciones inmediatas para superar la congestión en la entrega de medicamentos, la entidad promotora de salud se comprometió a seguir “reforzando la atención con la contratación de personal adicional y cajas rápidas para atender fórmulas de hasta dos medicamentos”.

Y es que, según visitas realizadas a dos de los mayores dispensarios para EPS Sanitas en la capital del país, los tiempos de espera por la falta de personal en ventanilla, entre otros, iban de tres a seis horas. Situación por la que EPS Sanitas decidió ampliar el horario en 19 de sus 29 sedes de servicio farmacéutico y extender las fórmulas que vencen en noviembre hasta el último día del mes.

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