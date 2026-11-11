CANAL RCN
Economía

La drástica ley con la que Colombia quiere prohibir la reventa de boletas: así funcionaría

Conozca cómo funcionaría la medida ante los cobros abusivos.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
03:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante los últimos años, la reventa de boletas para distintos eventos deportivos y de entretenimiento, se han convertido en un dolor de cabeza para quienes desean asistir. Conciertos de artistas de nivel mundial han hecho que los asistentes lleguen a pagar millonadas por una boleta.

Ante esto, un nuevo proyecto de ley busca ponerle freno definitivo a esta problemática, proponiendo medidas drásticas que van desde la limitación de precios hasta la prohibición total de los famosos bots informáticos.

Andrés Cepeda anunció gira por Colombia en 2027: fechas, ciudades y venta de boletas
RELACIONADO

Andrés Cepeda anunció gira por Colombia en 2027: fechas, ciudades y venta de boletas

La gota que derramó el vaso y encendió las alarmas de los legisladores fueron casos extremos y documentados donde las entradas para conciertos de alta demanda —que originalmente costaban montos moderados— terminaron revendiéndose en portales de comercio electrónico por cifras indignantes que alcanzaban hasta los 19 millones de pesos.

¿Qué busca este proyecto de ley ante ls reventa de boletería?

La iniciativa legislativa plantea un paquete de regulaciones de obligatorio cumplimiento para las tiqueteras y los organizadores de eventos. Entre los puntos más destacados se encuentra la prohibición expresa del uso de software automatizado o bots diseñados para acaparar de manera masiva la boletería en cuestión de segundos, una práctica desleal que deja por fuera a los compradores reales.

La propuesta también contempla limitar la compra a un máximo de cinco entradas por persona. Con esta medida, sus promotores buscan reducir el acaparamiento de boletas que posteriormente son ofrecidas a precios superiores a los originales.

Otro de los cambios planteados es prohibir el uso de bots, herramientas automatizadas que pueden utilizarse para adquirir grandes cantidades de entradas durante los procesos de venta.

El proyecto Boleta Justa fue radicado este miércoles 11 de noviembre de 2026. Después de su presentación, la iniciativa deberá surtir los debates correspondientes en el Congreso de la República.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

OXXO anuncia cierre masivo de sus tiendas para apostar por otro negocio en esta zona

Dólar

¡Bajó el precio del dólar! Así cerró HOY 11 de noviembre de 2026

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 11 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Otras Noticias

Japón

Atento: se reportó otro fuerte sismo en el mundo HOY 11 de noviembre de 2026

¿De cuánto fue la profundidad de este sismo? Entérese de los detalles completos aquí.

Acuerdo de paz

Diez años del Acuerdo de Paz: víctimas denuncian incumplimientos y una reparación que sigue sin llegar

A una década de la firma del pacto con las Farc, miles de afectados continúan esperando verdad, justicia y reparación.

Duván Vergara

Duván Vergara tendría encaminado su regreso al fútbol colombiano: ¿De vuelta al América de Cali?

Salud mental

Expertos revelaron beneficios de la soltería y claves para entender la realización personal

Información Institucional

El monumento de 350 kilos de chocolate que sorprenderá en Bogotá