La drástica ley con la que Colombia quiere prohibir la reventa de boletas: así funcionaría

Durante los últimos años, la reventa de boletas para distintos eventos deportivos y de entretenimiento, se han convertido en un dolor de cabeza para quienes desean asistir. Conciertos de artistas de nivel mundial han hecho que los asistentes lleguen a pagar millonadas por una boleta.

Ante esto, un nuevo proyecto de ley busca ponerle freno definitivo a esta problemática, proponiendo medidas drásticas que van desde la limitación de precios hasta la prohibición total de los famosos bots informáticos.

La gota que derramó el vaso y encendió las alarmas de los legisladores fueron casos extremos y documentados donde las entradas para conciertos de alta demanda —que originalmente costaban montos moderados— terminaron revendiéndose en portales de comercio electrónico por cifras indignantes que alcanzaban hasta los 19 millones de pesos.

¿Qué busca este proyecto de ley ante ls reventa de boletería?

La iniciativa legislativa plantea un paquete de regulaciones de obligatorio cumplimiento para las tiqueteras y los organizadores de eventos. Entre los puntos más destacados se encuentra la prohibición expresa del uso de software automatizado o bots diseñados para acaparar de manera masiva la boletería en cuestión de segundos, una práctica desleal que deja por fuera a los compradores reales.

La propuesta también contempla limitar la compra a un máximo de cinco entradas por persona. Con esta medida, sus promotores buscan reducir el acaparamiento de boletas que posteriormente son ofrecidas a precios superiores a los originales.

Otro de los cambios planteados es prohibir el uso de bots, herramientas automatizadas que pueden utilizarse para adquirir grandes cantidades de entradas durante los procesos de venta.

El proyecto Boleta Justa fue radicado este miércoles 11 de noviembre de 2026. Después de su presentación, la iniciativa deberá surtir los debates correspondientes en el Congreso de la República.