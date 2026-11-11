Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 10 de noviembre de 2026

Otras Noticias

El exministro Jaime Arias advirtió que las fallas logísticas y la crisis financiera con deudas millonarias a dispensarios están causando esperas de hasta siete horas.

El viernes 13 y sábado 14 de noviembre, la Bahía de Cartagena será el escenario de algunos de los máximos exponentes de la música en Colombia y Latinoamérica. Conozca todos los artistas confirmados.