Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 10 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 11 de 2026
12:54 p. m.
12:54 p. m.
- En Tibú, Norte de Santander, delincuentes lanzaron drones cargados con explosivos contra la población civil una persona murió y más de seis viviendas resultaron afectadas.
- En Palmira, Valle, delincuentes activaron una carga explosiva contra su central hidroeléctrica, por fortuna no se registraron daños graves.
- Luz Stella Murgas es la primera mujer en dirigir la Andi, el gremio de empresarios más grande del país, a través de sus redes sociales agradeció el voto de confianza y señaló que enfrenta muchos desafíos pero que su objetivo es seguir escuchando, construyendo confianza y encontrando puntos de encuentro entre quienes piensan distinto.
- Los ataques del Ejército salvadoreño contra una de las bandas criminales más temidas en Haití, el objetivo fue una de las casas del cabecilla de la banda criminal 400 Mawozo responsable de la desaparición de cuatro soldados salvadoreños.