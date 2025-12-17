Así puede reducir el colesterol con estos ejercicios

La práctica regular de ejercicio es fundamental para mantener una buena salud y aporta múltiples beneficios al organismo, especialmente para el cuidado del corazón y el control del colesterol.

Según la Clínica Mayo, la actividad física no solo ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL, conocido como “malo”, sino que también favorece el aumento del colesterol HDL, considerado el “bueno”, el cual contribuye a eliminar el exceso de grasa acumulada en las arterias.

Por su parte, la Asociación Americana del Corazón recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada o 75 minutos de ejercicio intenso a la semana, con el fin de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la salud general.

Pero ¿cuáles son los ejercicios más efectivos para mejorar los niveles de colesterol? A continuación, le compartimos algunas opciones que ayudan a reducir el colesterol y a fortalecer el corazón:

Ejercicios para ayudar el colesterol

Natación: Es un ejercicio de bajo impacto que trabaja todo el cuerpo, mejora la capacidad cardiovascular y pulmonar, fortalece los músculos y contribuye al control de los niveles de colesterol.

Ejercicios de fuerza moderada: Actividades como el levantamiento de pesas o el uso de bandas elásticas ayudan a desarrollar masa muscular, aceleran el metabolismo y favorecen una mejor regulación del colesterol en la sangre.

Entrenamientos de intervalos de alta intensidad (HIIT): Este método alterna periodos cortos de esfuerzo intenso con intervalos de recuperación, lo que permite quemar grasa de manera eficiente, mejorar la resistencia cardiovascular y reducir el colesterol en menos tiempo.

Caminata rápida o trote: Caminar a paso ligero o trotar de forma constante es una de las formas más accesibles de ejercicio aeróbico. Practicarlo con regularidad ayuda a fortalecer el corazón y a mantener niveles saludables de colesterol.

Ciclismo: Ya sea al aire libre o en bicicleta estática, esta actividad mejora la circulación, fortalece el sistema cardiovascular y contribuye a reducir el colesterol LDL.

Incorporar estos ejercicios a la rutina semanal, junto con una alimentación balanceada y hábitos saludables, puede marcar una diferencia significativa en el control del colesterol y en la prevención de enfermedades del corazón.