CANAL RCN
Economía

Tiendas D1 y Ara dieron anuncio de cierre a sus clientes para este mes de diciembre: estas son las fechas

Los mercados de bajo costo dieron la noticia con el fin de darle un respiro a sus trabajadores.

Fotos: Google Maps

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
03:24 p. m.
Con la llegada de las festividades de fin de año, millones de hogares en Colombia comienzan a organizar sus compras de última hora para las cenas de Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, para este cierre de 2025, dos de las cadenas de descuento más grandes del país, D1 y Ara, han confirmado que detendrán sus operaciones de manera total en fechas clave, una decisión que obliga a los consumidores a planificar sus suministros con antelación.

A diferencia de años anteriores donde algunas sedes operaban bajo horarios restringidos, para este diciembre de 2025 las directivas de ambas compañías han sido enfáticas: no habrá atención al público en los días festivos principales.

¿En qué fechas no habrá servicio de Ara y D1?

Las fechas exactas en las que todas las tiendas a nivel nacional permanecerán cerradas son:

  • Jueves 25 de diciembre: Cierre total por Navidad.
  • Jueves 1 de enero de 2026: Cierre total por Año Nuevo.

Esta medida aplica para todos los locales del país, sin importar si se encuentran en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, o en municipios pequeños.

"Este 25 de diciembre y 1 de enero nuestras tiendas Ara estarán cerradas para que todos podamos compartir en familia. Gracias por elegirnos cada día. ¡Les deseamos una Navidad y un próspero año nuevo!", anunció Ara.

Aunque las tiendas estarán abiertas durante la víspera de las fiestas, se recomienda no esperar hasta el último minuto. Para los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre, se espera que el horario sea el habitual de cada sede (usualmente hasta las 9:00 p.m.).

La decisión de cerrar sus puertas durante los dos festivos más importantes del año no es casualidad. Tanto Tiendas D1, como Ara han manifestado que el objetivo principal es priorizar el bienestar de sus colaboradores.

