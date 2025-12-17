ARC Simón Bolívar enfrenta oleaje de dos metros en navegación hacia el Pacífico Sur antártico

El buque insignia de la Armada de Colombia, el ARC Simón Bolívar, atraviesa condiciones marítimas adversas en su travesía por el *Pacífico Sur*, con olas que alcanzan los dos metros de altura y vientos sostenidos de hasta 60 kilómetros por hora, afectando especialmente a tripulantes y periodistas que documentan la expedición.

El cabeceo y balanceo del buque, movimientos de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha, respectivamente, ha generado episodios de mareo entre quienes no están acostumbrados a la navegación.

Las condiciones climáticas cambiaron drásticamente en las últimas horas, transformando lo que era "casi un paseo" en un océano que empezó a despertar, según los reportes desde la embarcación.

El intenso viento que arropa el ARC Simón Bolívar en el día 12 de expedición

De acuerdo con los tripulantes de la embarcación, en el Pacífico Sur hay una interacción de sistemas de alta y baja presión, lo que genera actualmente un incremento en la intensidad del viento, entre los 45 kilómetros hasta los 50 kilómetros por hora.

El oleaje ha pasado de mar tipo 1 a tipo 2 e incluso 3, con olas que oscilan entre 1.8 metros a 2.2 metros, lo que obliga a la tripulación a recordar constantemente la regla de oro de los marinos: "pies firmes y una mano libre siempre lista para sostenerse". Caminar por los pasillos y trabajar en las oficinas del buque representa un desafío constante.

Sin embargo, hay noticias alentadoras para la tripulación. Según el análisis meteorológico, en la ruta hacia el sur, a partir del día jueves al viernes, las condiciones tienden a mejorar en cuanto a que se va a presentar una disminución en la intensidad del viento y la altura del oleaje.

¿Cuánto ha recorrido la embarcación en 12 días para llegar a la Antártida?

Hasta el momento, el ARC Simón Bolívar ha completado 2.000 millas náuticas en su travesía hacia aguas antárticas. La experiencia ha resultado particularmente intensa para los periodistas que cubren el viaje, quienes han debido recurrir a suero para combatir el mareo y mantener los ojos cerrados para evitar mayores afectaciones.

"Así es el viaje, el corazón de la tierra, una constante transformación porque en el océano nunca hay días iguales", indicaron desde la embarcación, resumiendo la naturaleza impredecible de esta expedición naval que continúa su rumbo hacia el sur del continente.