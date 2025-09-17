CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 17 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
04:28 p. m.
  • Gloria Flórez: “Colombia demuestra una lucha frontal contra el narcotráfico”
  • Sentencia de la JEP contra exsecretariado de las Farc contempla la rebaja de pena: no pagarían ni ocho años
  • Hallan dos cuerpos sin vida y con signos de violencia en zona rural de Villa María, Caldas: esto se sabe
  • Polémicos chats muestran que la JEP negó el ingreso a las víctimas de las Farc para la lectura de sentencia
