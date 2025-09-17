Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 17 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
septiembre 17 de 2025
04:28 p. m.
- Gloria Flórez: “Colombia demuestra una lucha frontal contra el narcotráfico”
- Sentencia de la JEP contra exsecretariado de las Farc contempla la rebaja de pena: no pagarían ni ocho años
- Hallan dos cuerpos sin vida y con signos de violencia en zona rural de Villa María, Caldas: esto se sabe
- Polémicos chats muestran que la JEP negó el ingreso a las víctimas de las Farc para la lectura de sentencia