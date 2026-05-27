Peajes en Colombia quedarían costando a 700 pesos: estos son los puntos
Conozca cuáles son los puntos en el país que quedarían a este precio.
Noticias RCN
05:39 p. m.
El Ministerio de Transporte de Colombia y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hicieron oficial una medida tarifaria sin precedentes para el corredor vial de Autopistas del Café.
Tras intensas jornadas de protesta social y más de 10 horas continuas de negociación con líderes comunitarios y transportadores, se definió la implementación de una tarifa diferencial de solo $700 en varias estaciones clave de la región.
Esta reducción, calificada como un hito por la magnitud del descuento, beneficiará directamente a miles de conductores locales que actualmente pagan tarifas de hasta $17.800 por trayecto.
Peajes que quedarían valiendo 700 pesos
El nuevo esquema de recaudo cobijará de manera específica a cinco estaciones estratégicas administradas dentro de la concesión de Autopistas del Café:
- Peaje Tarapacá I (Ubicado en el departamento de Caldas)
- Peaje Tarapacá II (Ubicado en el departamento de Caldas)
- Peaje San Bernardo del Viento (Conecta sectores clave entre Caldas y Risaralda)
- Peaje Las Pavas
- Peaje Corozal
La medida está diseñada principalmente para mitigar el impacto económico sobre los habitantes que se ven obligados a cruzar diariamente estas casetas debido a la proximidad geográfica de sus lugares de residencia y trabajo.
¿Quiénes tienen derecho al beneficio y cuáles son los requisitos? Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI, aclaró firmemente que el beneficio no es universal. No aplicará para viajeros ocasionales ni turistas, sino para un nicho poblacional con características especiales de conectividad.
Categorías vehiculares admitidas
El descuento inicial cobija de forma total a las Categorías I y II, que corresponden a:
- Automóviles particulares
- Camperos y camionetas
- Buses y busetas de transporte público local