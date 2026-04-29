CANAL RCN
Colombia

Si desaparece una mujer o un niño, ya no habrá espera: activaron el mecanismo 'Alerta Rosa'

La Fiscalía y 16 entidades del Estado pusieron en marcha el nuevo mecanismo de búsqueda inmediata.

Alerta Rosa
Foto:Fiscalía

Noticias RCN

abril 29 de 2026
02:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La desaparición de una mujer, un niño, una adolescente o un joven ya no tendrá que enfrentarse a la barrera de la espera.

La Fiscalía junto con 16 entidades del Estado, puso en funcionamiento la ‘Alerta Rosa’, un nuevo mecanismo de búsqueda inmediata diseñado para actuar desde el primer minuto en casos de desaparición de personas pertenecientes a grupos priorizados.

La estrategia está orientada a la localización y protección de niñas, niños, mujeres, adolescentes y jóvenes reportados como desaparecidos, entendiendo que en este tipo de situaciones el tiempo puede ser determinante para salvar una vida.

Mujer entró en trabajo de parto en pleno vuelo en Estados Unidos: terminó dando a luz a 30 minutos de aterrizar
RELACIONADO

Mujer entró en trabajo de parto en pleno vuelo en Estados Unidos: terminó dando a luz a 30 minutos de aterrizar

La medida también rompe con la falsa idea de que deben pasar 72 horas antes de reportar una desaparición.

¿Cómo funciona 'Alerta Rosa'?

A partir de ahora, cuando se reporte la desaparición de una persona perteneciente a estos grupos priorizados, se activará una alerta temprana a través de canales oficiales que permitirá iniciar de inmediato las labores de localización.

Esto significa que no habrá necesidad de esperar ni de enfrentar trámites que retrasen la búsqueda.

La activación podrá hacerse por vía telefónica, virtual o presencial, permitiendo que la respuesta sea rápida y coordinada desde el primer momento.

¿En qué casos se debe activar la 'Alerta Rosa'?

La Fiscalía explicó que ‘Alerta Rosa’ no se limita únicamente a encontrar a la persona desaparecida.

También contempla medidas de protección posteriores a la localización, especialmente cuando existen riesgos relacionados con violencias basadas en género o situaciones de vulnerabilidad que puedan poner nuevamente en peligro a la víctima.

El gesto prohibido del Mundial 2026: hacerlo podría llevar al jugador a la expulsión inmediata
RELACIONADO

El gesto prohibido del Mundial 2026: hacerlo podría llevar al jugador a la expulsión inmediata

El sistema involucra una articulación amplia entre autoridades locales, organismos de socorro, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, grupos religiosos, medios de comunicación y la ciudadanía en general.

La intención es que la búsqueda no dependa únicamente de una entidad, sino que exista una reacción masiva y coordinada en todo el país.

Esto incluye la activación de alertas en zonas urbanas y rurales, así como en puntos estratégicos como terminales aéreas, terrestres y marítimas, además de zonas de frontera donde muchas veces se detectan movimientos clave para ubicar a personas desaparecidas.

La estrategia está compuesta por varios frentes de acción:

  • Uno de ellos es el mecanismo de búsqueda inmediata, basado en acciones coordinadas entre instituciones y ciudadanía.
  • Otro es la alerta masiva multicanal, que permitirá la difusión rápida de los casos a través de canales oficiales para ampliar el alcance de la información.
  • También contará con una estructura de coordinación interinstitucional que permitirá que distintas entidades actúen al mismo tiempo y no de forma aislada.
  • Además, incluye un componente educativo enfocado en la prevención de desapariciones y en la correcta activación del sistema, para que las personas sepan cómo reaccionar ante una emergencia de este tipo.

Uno de los cambios más importantes que trae la Alerta Rosa es precisamente eliminar la falsa creencia de esperar 72 horas para iniciar la búsqueda.

Las autoridades insistieron en que ese tiempo puede ser decisivo y que actuar tarde puede significar perder oportunidades fundamentales para encontrar a la persona con vida y en condiciones de seguridad.

Por eso, las labores de localización no se detendrán hasta encontrar al ciudadano reportado como desaparecido.

Videos revelarían cómo convirtieron la cárcel El Pedregal en un hotel de lujo para los reclusos
RELACIONADO

Videos revelarían cómo convirtieron la cárcel El Pedregal en un hotel de lujo para los reclusos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Constitucional

Corte Constitucional suspendió provisionalmente el segundo cobro del impuesto al patrimonio

Meta

Atroz crimen de una mujer de 70 años y su hijo con discapacidad: otra hija sobrevivió al ataque

EPS

Asociaciones médicas alertan: suspensión del Cancerológico pone en riesgo a miles de pacientes de Nueva EPS

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 29 de abril

Super Astro Sol hoy miércoles 29 de abril: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Karol G

Karol G agotó en tiempo récord su primera fecha en Colombia y anunció dos más

La antioqueña está haciendo historia una vez más al vender la totalidad de sus boletas para su primera fecha.

Enfermedades

Parotiditis, la enfermedad que ya ha dejado más de mil casos este año en Colombia

Londres

Ataque con cuchillo en Londres contra comunidad judía es declarado “incidente terrorista”

Independiente Santa Fe

Platense vs. Santa Fe por Libertadores: convocados, novedades y declaraciones de Pablo Repetto