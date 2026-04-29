Si desaparece una mujer o un niño, ya no habrá espera: activaron el mecanismo 'Alerta Rosa'

La desaparición de una mujer, un niño, una adolescente o un joven ya no tendrá que enfrentarse a la barrera de la espera.

La Fiscalía junto con 16 entidades del Estado, puso en funcionamiento la ‘Alerta Rosa’, un nuevo mecanismo de búsqueda inmediata diseñado para actuar desde el primer minuto en casos de desaparición de personas pertenecientes a grupos priorizados.

La estrategia está orientada a la localización y protección de niñas, niños, mujeres, adolescentes y jóvenes reportados como desaparecidos, entendiendo que en este tipo de situaciones el tiempo puede ser determinante para salvar una vida.

La medida también rompe con la falsa idea de que deben pasar 72 horas antes de reportar una desaparición.

¿Cómo funciona 'Alerta Rosa'?

A partir de ahora, cuando se reporte la desaparición de una persona perteneciente a estos grupos priorizados, se activará una alerta temprana a través de canales oficiales que permitirá iniciar de inmediato las labores de localización.

Esto significa que no habrá necesidad de esperar ni de enfrentar trámites que retrasen la búsqueda.

La activación podrá hacerse por vía telefónica, virtual o presencial, permitiendo que la respuesta sea rápida y coordinada desde el primer momento.

¿En qué casos se debe activar la 'Alerta Rosa'?

La Fiscalía explicó que ‘Alerta Rosa’ no se limita únicamente a encontrar a la persona desaparecida.

También contempla medidas de protección posteriores a la localización, especialmente cuando existen riesgos relacionados con violencias basadas en género o situaciones de vulnerabilidad que puedan poner nuevamente en peligro a la víctima.

El sistema involucra una articulación amplia entre autoridades locales, organismos de socorro, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, grupos religiosos, medios de comunicación y la ciudadanía en general.

La intención es que la búsqueda no dependa únicamente de una entidad, sino que exista una reacción masiva y coordinada en todo el país.

Esto incluye la activación de alertas en zonas urbanas y rurales, así como en puntos estratégicos como terminales aéreas, terrestres y marítimas, además de zonas de frontera donde muchas veces se detectan movimientos clave para ubicar a personas desaparecidas.

La estrategia está compuesta por varios frentes de acción:

Uno de ellos es el mecanismo de búsqueda inmediata, basado en acciones coordinadas entre instituciones y ciudadanía.

Otro es la alerta masiva multicanal, que permitirá la difusión rápida de los casos a través de canales oficiales para ampliar el alcance de la información.

También contará con una estructura de coordinación interinstitucional que permitirá que distintas entidades actúen al mismo tiempo y no de forma aislada.

Además, incluye un componente educativo enfocado en la prevención de desapariciones y en la correcta activación del sistema, para que las personas sepan cómo reaccionar ante una emergencia de este tipo.

Uno de los cambios más importantes que trae la Alerta Rosa es precisamente eliminar la falsa creencia de esperar 72 horas para iniciar la búsqueda.

Las autoridades insistieron en que ese tiempo puede ser decisivo y que actuar tarde puede significar perder oportunidades fundamentales para encontrar a la persona con vida y en condiciones de seguridad.

Por eso, las labores de localización no se detendrán hasta encontrar al ciudadano reportado como desaparecido.