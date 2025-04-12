CANAL RCN
Colombia

Emiten circular roja de Interpol contra mujer que sería responsable de la muerte de dos menores intoxicadas con talio, en Bogotá

Se trata de Zulma Guzmán Castro, señalada de coordinar el envío de los dulces contaminados con el metal que causaron la muerte de las dos menores.

Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
02:52 p. m.
Avanza la investigación por la muerte de dos menores en Bogotá, producto de una intoxicación con talio registrada entre el 5 y 9 de abril de este año.

El caso, que ya está en manos de las autoridades, es manejado por un equipo de fiscales y oficiales del CTI adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá.

Dos menores murieron por intoxicación con talio

De acuerdo con las pruebas recolectadas hasta ahora, las víctimas murieron tras consumir unas frambuesas cubiertas de chocolate y contaminadas con el metal tóxico.

Al parecer, los dulces fueron enviados a la vivienda donde se encontraban las niñas mediante una empresa de mensajería, con indicaciones de que se debían entregar como un supuesto regalo.

Según las autoridades, Zulma Guzmán Castro es la mujer relacionada con este hecho. Ella se habría encargado de coordinar la entrega del paquete contaminado y, tras la intoxicación y muerte de las dos menores, huyó de Colombia con destino a Argentina.

Ordenan captura contra Zulma Guzmán Castro

Por ahora, hay una orden de captura vigente en contra de Guzmán emitida por un juez de control de garantías, así como una notificación roja de Interpol, con el fin de materializar el requerimiento de la justicia colombiana.

Información de las autoridades indica que esta mujer se ha desplazado por países como Brasil, España y Reino Unido durante estos meses.

