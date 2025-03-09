CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 3 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
03:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Estefany Bates para Noticias RCN habló con cinco militares que fueron secuestrados durante cuatro días en Guaviare. Los uniformados narran cómo grupos criminales instrumentalizan y manipulan a la población para atentar contra la fuerza pública.
  • Conocimos los chats completos del grupo de criminales por Whatsapp en el que según la Fiscalía planearon la ejecución del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.
  • En el norte del Cauca fue secuestrado el hijo de 17 años del exalcalde de Miranda y actual gerente de la industria licorera del Cauca. El joven fue abordado por hombres armados que se lo llevaron hacia la cordillera central.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 3 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 2 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 2 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Copa BetPlay

Sorpresa en la Copa BetPlay: Millonarios cayó ante Envigado y deberá remontar en El Campín

Millonarios perdió 1-0 ante Envigado en la ida de octavos de la Copa BetPlay. La serie se definirá el 16 de septiembre en El Campín.

Venezuela

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.

Desde la clandestinidad, la líder de la oposición venezolana se refirió a la escalada de Estados Unidos contra el narcotráfico en las costas de Venezuela.

Viral

Cazzu rompe el silencio y revela que Christian Nodal no ha permitido que su hija viaje con ella

Cali

Joven patinadora fue asesinada en Cali por robarle su motocicleta

Secretaria de Movilidad

Importantes vías en Bogotá tendrán nuevas cámaras de fotomultas: sancionarán SOAT, tecnomecánica y más infracciones