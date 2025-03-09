Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 3 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 03 de 2025
- Estefany Bates para Noticias RCN habló con cinco militares que fueron secuestrados durante cuatro días en Guaviare. Los uniformados narran cómo grupos criminales instrumentalizan y manipulan a la población para atentar contra la fuerza pública.
- Conocimos los chats completos del grupo de criminales por Whatsapp en el que según la Fiscalía planearon la ejecución del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.
- En el norte del Cauca fue secuestrado el hijo de 17 años del exalcalde de Miranda y actual gerente de la industria licorera del Cauca. El joven fue abordado por hombres armados que se lo llevaron hacia la cordillera central.