CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 31 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
03:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El mundo recibe el nuevo año y en Colombia estamos a menos de doce horas. Están llenas las zonas comerciales buscando la ‘pinta’ para año nuevo y lo necesario para los agüeros.
  • Conmoción en Antioquia por caso de feminicidio en una discoteca y en frente de decenas de personas. El asesino se entregó a las autoridades.
  • Las medidas económicas que nos van a golpear a todos. Los impuestos del Gobierno vía decreto comienzan el jueves. Cualquier compra por plataformas chinas o de Estados Unidos tendrá IVA desde los 50 dólares.
  • Lo que sube directamente con el mínimo, desde el 1 de enero es un 23 por ciento las multas de tránsito, el copago de los servicios de salud, servicios notariales y el precio de la vivienda VIS.
  • Es insuficiente el alza en la UPC. Gremios, asociaciones de médicos y de pacientes, advierten que decisión del ministro de salud agravará la ya profunda crisis de salud en Colombia.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 p.m. / miércoles 31 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 30 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 30 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Antioquia

Rector de la Universidad de Antioquia será separado de su cargo por proceso de vigilancia

La medida ha generado una fuerte reacción en el ámbito político, especialmente por parte del gobernador de Antioquia.

Dólar

Así cerró el dólar en Colombia en 2025: atención al precio de la última cotización

El dólar cerró el 2025 en Colombia por debajo de los $3.800. Conoce su última cotización, cuánto subió en el día y el balance completo del año.

Luis Díaz

Luis Díaz se lanzó como cantante: así suena su nueva canción en todas las plataformas

Festival de Música de Cartagena

Cody Fry se presenta gratis en el Cartagena Festival de Música 2026

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos