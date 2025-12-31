Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 31 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 31 de 2025
- El mundo recibe el nuevo año y en Colombia estamos a menos de doce horas. Están llenas las zonas comerciales buscando la ‘pinta’ para año nuevo y lo necesario para los agüeros.
- Conmoción en Antioquia por caso de feminicidio en una discoteca y en frente de decenas de personas. El asesino se entregó a las autoridades.
- Las medidas económicas que nos van a golpear a todos. Los impuestos del Gobierno vía decreto comienzan el jueves. Cualquier compra por plataformas chinas o de Estados Unidos tendrá IVA desde los 50 dólares.
- Lo que sube directamente con el mínimo, desde el 1 de enero es un 23 por ciento las multas de tránsito, el copago de los servicios de salud, servicios notariales y el precio de la vivienda VIS.
- Es insuficiente el alza en la UPC. Gremios, asociaciones de médicos y de pacientes, advierten que decisión del ministro de salud agravará la ya profunda crisis de salud en Colombia.