Ejecutivos petroleros celebran apertura económica en Venezuela, pero alertan sobre crisis eléctrica

Los empresarios advirtieron que las fallas en el sistema eléctrico representan un obstáculo crítico para aumentar la producción de crudo.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 11 de 2026
08:00 p. m.
La apertura económica impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez tras el derrocamiento de Nicolás Maduro generó entusiasmo entre ejecutivos petroleros, quienes el miércoles destacaron las oportunidades de inversión en el sector energético.

Sin embargo, durante el foro El negocio de los hidrocarburos, organizado por la Universidad Metropolitana, advirtieron que las fallas en el sistema eléctrico representan un obstáculo crítico para aumentar la producción de crudo.

Rodríguez asumió el poder el 3 de enero, luego de la captura de Maduro por militares estadounidenses, y bajo presión de Washington promovió reformas que permiten la entrada de capital privado en la industria petrolera. En este contexto, seis transnacionales —Chevron, Shell, Repsol, Maurel & Prom, ENI y British Petroleum— recibieron autorizaciones del Tesoro estadounidense para operar en el país.

El desafío energético para duplicar la producción

Reinaldo Quintero, presidente de una asociación de empresarios petroleros, señaló que alcanzar una producción de dos millones de barriles diarios requiere al menos 2.000 megavatios adicionales, equivalentes al 10% de la capacidad instalada de generación eléctrica en Venezuela.

“Cada megavatio cuesta aproximadamente un millón de dólares”, subrayó, al advertir que sin inversiones en infraestructura eléctrica será imposible superar el millón de barriles diarios reportado por la OPEP en febrero.

A la crisis energética se suman otros problemas estructurales: baja capacidad de almacenamiento de crudo, sistemas informáticos obsoletos, falta de datos sobre los pozos y escasez de personal especializado.

Transnacionales piden licencias y modernización

Cristina Tovar, presidenta de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, recordó que las compañías internacionales generan un tercio de la producción nacional, mientras que el resto recae en la estatal Pdvsa. Representantes de firmas de servicios como Schlumberger reclamaron nuevas licencias para poder operar y modernizar la logística. “Necesitamos digitalizar la data de los pozos, no la tenemos desde hace 30 años”, afirmó Sergio Mazzucchelli.

En paralelo, la francesa Maurel & Prom anunció la instalación de su primer taladro en casi ocho años. “Hemos mostrado nuestro compromiso y ahora estamos listos para despegar”, dijo su delegado Jean Bonnet, reflejando el optimismo de las empresas extranjeras frente a la nueva apertura, aunque condicionada por la urgencia de resolver la crisis eléctrica.

