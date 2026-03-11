Detalles del atroz crimen de la animalista María Nancy Díaz a manos de su propio hijo en Cali

Un aterrador crimen conmocionó al oriente de Cali el pasado 27 de febrero, cuando fue hallado el cuerpo de María Nancy Díaz, una mujer de 64 años reconocida en el barrio Villa de San Marcos por su labor como rescatista de animales callejeros.

Las autoridades capturaron días después a su propio hijo, un hombre de 39 años identificado como alias Cristian, señalado como el autor del feminicidio agravado.

Según la investigación de las autoridades, el acusado habría cometido el crimen al interior de la vivienda familiar ubicada en el barrio Villa de San Marcos, en el oriente de la capital de Valle del Cauca.

Detalles del atroz crimen de la animalista María Nancy Díaz a manos de su propio hijo

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, el móvil del crimen habría sido económico y relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas.

El acusado, presuntamente, exigía dinero a su madre, de manera reiterada, para financiar su adicción a las drogas.

Ante la negativa de la mujer de entregarle dinero para este fin, su hijo habría procedido a agredirla y posteriormente asesinarla.

El material probatorio en poder de las autoridades señala que primero la golpeó salvajemente, la amarró de manos y pies, para luego asfixiarla hasta causarle la muerte.

Tras cometer el crimen se habría llevado elementos de valor, incluyendo en teléfono celular de su madre.

La condena en la cárcel que podría pagar el hijo de María Nancy Díaz

La Policía Nacional de Cali logró la captura del presunto responsable en el barrio Popular de la Comuna 4 de la ciudad, a través de una orden judicial emitida en su contra.

El operativo permitió dar con el paradero del hombre, quien habría huido tras cometer el homicidio de su progenitora.

María Nancy Díaz era muy conocida y respetada por su trabajo con animales abandonados. Su labor altruista había dejado una huella positiva en el barrio, donde muchos vecinos la recordaban por su dedicación al rescate y cuidado de perros y gatos callejeros.

El presunto responsable del feminicidio fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El hombre enfrentaría una condena de hasta 50 años de prisión por el delito de feminicidio agravado, considerando las circunstancias del crimen y el vínculo familiar entre víctima y victimario.