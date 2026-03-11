CANAL RCN
Colombia Video

Detalles del atroz crimen de la animalista María Nancy Díaz a manos de su propio hijo en Cali

El hombre de 39 años podría ser condenado a 50 años de cárcel por el delito de feminicidio.

Yhonay Díaz

marzo 11 de 2026
07:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un aterrador crimen conmocionó al oriente de Cali el pasado 27 de febrero, cuando fue hallado el cuerpo de María Nancy Díaz, una mujer de 64 años reconocida en el barrio Villa de San Marcos por su labor como rescatista de animales callejeros.

Hombre señalado de quitarle la vida a su madre en Cali fue capturado: habría exigido dinero a la víctima
RELACIONADO

Hombre señalado de quitarle la vida a su madre en Cali fue capturado: habría exigido dinero a la víctima

Las autoridades capturaron días después a su propio hijo, un hombre de 39 años identificado como alias Cristian, señalado como el autor del feminicidio agravado.

Según la investigación de las autoridades, el acusado habría cometido el crimen al interior de la vivienda familiar ubicada en el barrio Villa de San Marcos, en el oriente de la capital de Valle del Cauca.

Adulta mayor reconocida por ser animalista habría sido asesinada por su hijo en Cali
RELACIONADO

Adulta mayor reconocida por ser animalista habría sido asesinada por su hijo en Cali

Detalles del atroz crimen de la animalista María Nancy Díaz a manos de su propio hijo

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, el móvil del crimen habría sido económico y relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas.

El acusado, presuntamente, exigía dinero a su madre, de manera reiterada, para financiar su adicción a las drogas.

Ante la negativa de la mujer de entregarle dinero para este fin, su hijo habría procedido a agredirla y posteriormente asesinarla.

El material probatorio en poder de las autoridades señala que primero la golpeó salvajemente, la amarró de manos y pies, para luego asfixiarla hasta causarle la muerte.

Tras cometer el crimen se habría llevado elementos de valor, incluyendo en teléfono celular de su madre.

VIDEO | Desconocido atacó a mordiscos y puñaladas a niña de 11 años en un carro en Bogotá y quedó libre
RELACIONADO

VIDEO | Desconocido atacó a mordiscos y puñaladas a niña de 11 años en un carro en Bogotá y quedó libre

La condena en la cárcel que podría pagar el hijo de María Nancy Díaz

La Policía Nacional de Cali logró la captura del presunto responsable en el barrio Popular de la Comuna 4 de la ciudad, a través de una orden judicial emitida en su contra.

El operativo permitió dar con el paradero del hombre, quien habría huido tras cometer el homicidio de su progenitora.

María Nancy Díaz era muy conocida y respetada por su trabajo con animales abandonados. Su labor altruista había dejado una huella positiva en el barrio, donde muchos vecinos la recordaban por su dedicación al rescate y cuidado de perros y gatos callejeros.

El presunto responsable del feminicidio fue enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El hombre enfrentaría una condena de hasta 50 años de prisión por el delito de feminicidio agravado, considerando las circunstancias del crimen y el vínculo familiar entre víctima y victimario.

VIDEO fue evidencia clave de cómo tres menores asesinaron de 17 puñaladas a un polizón en la vía a Quetame
RELACIONADO

VIDEO fue evidencia clave de cómo tres menores asesinaron de 17 puñaladas a un polizón en la vía a Quetame

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema ordena captura de Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD

Bosa

Mujer se enfrentó a ladrón armado en droguería en Bosa: el momento quedó en video

Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena de Diego Cadena por soborno a testigos en el caso Álvaro Uribe

Otras Noticias

Sena

Así puede estudiar pastelería gratis con el SENA desde casa

SENA abre cursos gratuitos de pastelería desde casa: así puede inscribirse.

Donald Trump

Trump asegura que la guerra contra Irán podría terminar pronto, pero aliados prevén más ataques

Donald Trump volvió a referirse a Irán y elevó la presión en Medio Oriente: declaraciones del presidente de EE.UU.

Millonarios

Superclásico con El Campín a reventar: Millonarios agotó su boletería para recibir a Nacional

Viral

Famosa periodista colombiana se casó consigo misma: así fue la boda

Tunja

Cierran colegio en Tunja tras contagio de virus 'manos, pies y boca' en 15 niños