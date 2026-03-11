CANAL RCN
Deportes

"Jhon Jader Durán crea problemas en todas partes"

El experimentado entrenador Jorge Luis Pinto habló sobre la posibilidad de que Jhon Jader Durán vaya al Mundial con la selección Colombia.

Jhon Jader
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
08:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La polémica que rodea al delantero colombiano Jhon Jáder Durán sigue generando reacciones dentro del fútbol nacional. En medio del debate por su posible presencia en la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el experimentado entrenador Jorge Luis Pinto se pronunció en las últimas horas y dejó una postura clara sobre el caso del joven atacante.

La discusión comenzó luego de las declaraciones del histórico exfutbolista Carlos Valderrama, quien sugirió que el propio Durán se habría apartado del combinado nacional debido a supuestos conflictos internos con algunos compañeros. Ante estas afirmaciones, el delantero utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones y asegurar que nunca tuvo enfrentamientos con el grupo.

Jhon Durán rompe el silencio sobre supuesta pelea en Selección Colombia: así le respondió al 'Pibe'
RELACIONADO

Jhon Durán rompe el silencio sobre supuesta pelea en Selección Colombia: así le respondió al 'Pibe'

El tema generó un intenso debate entre aficionados, periodistas y exjugadores, especialmente porque Durán es considerado uno de los atacantes colombianos con mayor proyección internacional en la actualidad.

Pinto cuestiona el comportamiento del delantero

Durante una entrevista en el programa “Medio Tiempo” de Win Sports, Jorge Luis Pinto analizó la situación del jugador y fue directo al expresar sus dudas sobre su comportamiento dentro del entorno profesional.

El técnico santandereano reconoció que Durán posee condiciones futbolísticas importantes, pero señaló que aún tiene aspectos por desarrollar si aspira a competir en una cita tan exigente como el Mundial.

“Lo de Jáder es complejo. Tiene cosas importantes en el fútbol, pero no todas las características de un centro delantero para competir en un Mundial. Por su experiencia, su mundo futbolístico y sus características todavía no están completamente desarrolladas”, explicó el entrenador.

El ‘Pibe’ Valderrama lanzó dardo contra Jhon Jader Durán y su salida de la selección
RELACIONADO

El ‘Pibe’ Valderrama lanzó dardo contra Jhon Jader Durán y su salida de la selección

Pinto también insinuó que el delantero ha estado rodeado de situaciones polémicas durante su carrera reciente, algo que, en su opinión, genera interrogantes sobre su comportamiento fuera del terreno de juego.

Una decisión que deberá tomar Néstor Lorenzo

El entrenador colombiano también fue enfático al señalar que la decisión final sobre la convocatoria del delantero deberá recaer exclusivamente en el actual seleccionador nacional, Néstor Lorenzo.

Sin embargo, al ser consultado sobre su postura personal, Pinto no dudó en responder con franqueza. “Eso tiene que definirlo el técnico. Yo, Jorge Luis Pinto, no lo llevaría”, afirmó.

El experimentado estratega también aclaró que nunca ha trabajado directamente con el delantero, pero aseguró que el historial reciente del jugador genera dudas dentro del ambiente futbolístico.

“Yo jamás he estado frente a Jhon Jáder, pero es un tema que siempre aparece en el fútbol colombiano. Durán es un jugador que crea problemas en varias partes; ha pasado por cuatro o cinco equipos y no se conocen claramente los motivos de sus salidas. Algo tiene que haber”, agregó.

Superclásico con El Campín a reventar: Millonarios agotó su boletería para recibir a Nacional
RELACIONADO

Superclásico con El Campín a reventar: Millonarios agotó su boletería para recibir a Nacional

Las declaraciones de Pinto vuelven a encender el debate sobre el futuro del delantero en la Selección Colombia. Mientras algunos destacan su talento y capacidad goleadora, otros consideran que todavía debe consolidar su madurez profesional antes de asumir un rol protagónico en el combinado nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Bucaramanga

Aldair Quintana dejaría tirado al Bucaramanga tras oferta de un club importante de Sudamérica

Millonarios

Superclásico con El Campín a reventar: Millonarios agotó su boletería para recibir a Nacional

Real Madrid

Vea el triplete de Valverde en la goleada del Real Madrid sobre el City en Champions

Otras Noticias

Política

A Yaya Muñoz le ofrecieron una millonaria suma para incursionar en política

La millonaria suma que le ofrecieron a Yaya Muñoz para ir a la política: esto dijo.

Venezuela

Ejecutivos petroleros celebran apertura económica en Venezuela, pero alertan sobre crisis eléctrica

Los empresarios advirtieron que las fallas en el sistema eléctrico representan un obstáculo crítico para aumentar la producción de crudo.

Cali

Detalles del atroz crimen de la animalista María Nancy Díaz a manos de su propio hijo en Cali

Sena

Así puede estudiar pastelería gratis con el SENA desde casa

Tunja

Cierran colegio en Tunja tras contagio de virus 'manos, pies y boca' en 15 niños