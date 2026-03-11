"Jhon Jader Durán crea problemas en todas partes"

La polémica que rodea al delantero colombiano Jhon Jáder Durán sigue generando reacciones dentro del fútbol nacional. En medio del debate por su posible presencia en la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el experimentado entrenador Jorge Luis Pinto se pronunció en las últimas horas y dejó una postura clara sobre el caso del joven atacante.

La discusión comenzó luego de las declaraciones del histórico exfutbolista Carlos Valderrama, quien sugirió que el propio Durán se habría apartado del combinado nacional debido a supuestos conflictos internos con algunos compañeros. Ante estas afirmaciones, el delantero utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones y asegurar que nunca tuvo enfrentamientos con el grupo.

El tema generó un intenso debate entre aficionados, periodistas y exjugadores, especialmente porque Durán es considerado uno de los atacantes colombianos con mayor proyección internacional en la actualidad.

Pinto cuestiona el comportamiento del delantero

Durante una entrevista en el programa “Medio Tiempo” de Win Sports, Jorge Luis Pinto analizó la situación del jugador y fue directo al expresar sus dudas sobre su comportamiento dentro del entorno profesional.

El técnico santandereano reconoció que Durán posee condiciones futbolísticas importantes, pero señaló que aún tiene aspectos por desarrollar si aspira a competir en una cita tan exigente como el Mundial.

“Lo de Jáder es complejo. Tiene cosas importantes en el fútbol, pero no todas las características de un centro delantero para competir en un Mundial. Por su experiencia, su mundo futbolístico y sus características todavía no están completamente desarrolladas”, explicó el entrenador.

Pinto también insinuó que el delantero ha estado rodeado de situaciones polémicas durante su carrera reciente, algo que, en su opinión, genera interrogantes sobre su comportamiento fuera del terreno de juego.

Una decisión que deberá tomar Néstor Lorenzo

El entrenador colombiano también fue enfático al señalar que la decisión final sobre la convocatoria del delantero deberá recaer exclusivamente en el actual seleccionador nacional, Néstor Lorenzo.

Sin embargo, al ser consultado sobre su postura personal, Pinto no dudó en responder con franqueza. “Eso tiene que definirlo el técnico. Yo, Jorge Luis Pinto, no lo llevaría”, afirmó.

El experimentado estratega también aclaró que nunca ha trabajado directamente con el delantero, pero aseguró que el historial reciente del jugador genera dudas dentro del ambiente futbolístico.

“Yo jamás he estado frente a Jhon Jáder, pero es un tema que siempre aparece en el fútbol colombiano. Durán es un jugador que crea problemas en varias partes; ha pasado por cuatro o cinco equipos y no se conocen claramente los motivos de sus salidas. Algo tiene que haber”, agregó.

Las declaraciones de Pinto vuelven a encender el debate sobre el futuro del delantero en la Selección Colombia. Mientras algunos destacan su talento y capacidad goleadora, otros consideran que todavía debe consolidar su madurez profesional antes de asumir un rol protagónico en el combinado nacional.