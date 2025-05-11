CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 5 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
05:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Avanza la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez, el único detenido por el homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, por el delito homicidio agravado enfrentaría una pena de hasta 50 años de cárcel.
  • Más de tres meses tardarán los trabajos para rehabilitar la troncal del Carare afectada en tres kilómetros por un fenómeno de remoción en masa. La tierra se sigue moviendo y el jueves el Invías se reunirá con las comunidades para tomar medidas de contingencia.
  • Autoridades en el Valle del Cauca buscan a un hombre, principal sospechoso del feminicidio de su pareja, una mujer de 31 años madre de dos menores. El crimen ocurrió en el barrio la inmaculada de buenaventura.
  • Temor en Nariño, Antioquia, por amenazas y hechos de violencia atribuidos a un grupo ilegal conocido como El clan del Oriente. Las autoridades locales piden refuerzo de la seguridad por homicidios, extorsiones y desplazamientos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 4 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 4 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 4 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Pensiones

Descuentos para pensionados en Colombia que se mantendrán: esto debe saber

Estos son los descuentos que tendrán los jubilados en Colombia.

Francia

Francés descubrió un tesoro en su jardín mientras construía una piscina: ¿qué fue lo que halló?

Las autoridades confirmaron que él sí podrá quedarse con el tesoro.

Medellín

Alcaldía de Medellín anunció millonaria inversión para la remodelación del estadio Atanasio Girardot

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sufrió inesperado accidente en un evento: su rostro se vio afectado

Ejército Nacional

Ejército confirma captura de nueve militares implicados en la desaparición de un civil en Frontino, Antioquia