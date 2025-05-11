Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 5 de noviembre de 2025
noviembre 05 de 2025
- Avanza la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez, el único detenido por el homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, por el delito homicidio agravado enfrentaría una pena de hasta 50 años de cárcel.
- Más de tres meses tardarán los trabajos para rehabilitar la troncal del Carare afectada en tres kilómetros por un fenómeno de remoción en masa. La tierra se sigue moviendo y el jueves el Invías se reunirá con las comunidades para tomar medidas de contingencia.
- Autoridades en el Valle del Cauca buscan a un hombre, principal sospechoso del feminicidio de su pareja, una mujer de 31 años madre de dos menores. El crimen ocurrió en el barrio la inmaculada de buenaventura.
- Temor en Nariño, Antioquia, por amenazas y hechos de violencia atribuidos a un grupo ilegal conocido como El clan del Oriente. Las autoridades locales piden refuerzo de la seguridad por homicidios, extorsiones y desplazamientos.