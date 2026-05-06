Llegan desde India por los hipopótamos: misión aterriza en Colombia para definir su futuro

El Ministerio de Ambiente confirmó la llegada a Colombia de una misión técnica internacional procedente de India para evaluar el posible traslado de hipopótamos. La visita se concretó tras una reunión entre el Gobierno y representantes del centro de conservación Vantara.

Cabe recordar que esta opción se abrió luego de que el gerente de este centro, Vivaan Karani, enviara una carta al Gobierno Nacional en representación del magnate indio Anant Mukesh Ambani, quien planteó acoger 80 de estos animales sin costo para el Estado colombiano.

La ministra (e) Irene Vélez indicó que el país avanza en un plan integral que combina la translocación de animales con otras medidas de control poblacional. En ese contexto, la visita permitirá analizar en terreno las condiciones actuales de los ejemplares.

¿Qué evaluará la misión técnica de India sobre los hipopótamos?

El equipo de expertos y veterinarios de Vantara llegará en las próximas semanas para estudiar el estado de los hipopótamos en la región del Magdalena Medio. Su objetivo será determinar la viabilidad del traslado de hasta 80 individuos y estructurar una propuesta integral de translocación.

Durante la visita, los especialistas revisarán condiciones sanitarias, logísticas y ambientales necesarias para el proceso. Con base en estos hallazgos, el centro indio elaborará un protocolo técnico que deberá cumplir con estándares internacionales.

¿Qué sigue para el traslado de hipopótamos desde Colombia?

El proceso estará sujeto al cumplimiento de requisitos legales internacionales, especialmente los definidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, así como a las autorizaciones del Gobierno de India.

El Ministerio reiteró que la translocación no implicará ningún tipo de transacción económica entre países. Paralelamente, las autoridades continuarán coordinando acciones con las Corporaciones Autónomas Regionales para implementar medidas de control sobre la especie.

La ministra Vélez precisó que el traslado será una medida complementaria dentro del plan de manejo y no reemplaza otras acciones. En ese sentido, el Gobierno mantendrá la eutanasia como herramienta para reducir la población, en cumplimiento de decisiones judiciales y criterios técnicos.