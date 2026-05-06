Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / miércoles 6 de mayo de 2026

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mayo 06 de 2026
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  • Aumenta el drama para cientos de pacientes que ante la crisis de la salud ya no saben a quién acudir. La IPS Medical suspendió sus servicios para pacientes de la Nueva EPS.
  • Un bebé indígena murió en Santander por falta de atención médica. Su familia denuncia paseo de la muerte.
  • La fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, habló con Noticias RCN sobre su incursión en la política.
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