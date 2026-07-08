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Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 8 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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julio 08 de 2026
02:55 p. m.
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  • Una joven fue asaltada y abusada sexualmente luego de salir de un sitio de rumba en Bogotá. La víctima asegura que fue drogada por un sujeto en plena vía pública.
  • La Corte Constitucional aclaró las restricciones que pueden y no pueden imponer los conjuntos residenciales a los animales de compañía en su tránsito por las zonas comunes.
  • En Cúcuta se cumplió el primer empalme regional del presidente electo Abelardo de la Espriella. Asistieron algunos de los ministros del entrante gobierno, se pidió priorizar el tema del orden público.
  • Fue designado como ministro de Relaciones Exteriores Omar Bula. Tiene más de 20 años al servicio de la diplomacia. Es experto en geopolítica, escritor, profesor universitario y políglota.
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