CANAL RCN
Emisiones Video

Mañana Express miércoles 8 de julio de 2026

Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.

Mañana Express

julio 08 de 2026
09:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La drogaron, robaron y violaron tras pasar por el Parque de los Hippies en Bogotá | + Testimonio
  • Abelardo de la Espriella llega a Norte de Santander con ministros designados para iniciar empalme en las regiones
  • René Higuita contó su versión sobre inmueble en proceso de extinción de dominio en Medellín
  • Asesinan a comerciante en Soledad en medio de ola de extorsiones en Atlántico
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 7 de julio de 2026

Mañana Express

Mañana Express martes 7 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / lunes 6 de julio de 2026

Otras Noticias

Dólar

Dólar vuelve a bajar en Colombia: así abrió la jornada este 8 de julio

El dólar abrió a la baja en Colombia este 8 de julio de 2026. Conozca el precio de apertura, la TRM vigente y cómo se comporta la divisa frente al peso colombiano.

Venezuela

Polémica en Venezuela por video de militares dentro de una vivienda destruida por los sismos

Un video difundido tras los sismos muestra a dos militares dentro de una vivienda devastada mientras un ciudadano les exige salir y respetar las pertenencias de las víctimas.

James Rodríguez

Hija de James Rodríguez es viral por su reacción tras la derrota de la Selección Colombia

Abuso sexual

La drogaron, robaron y violaron tras pasar por el Parque de los Hippies en Bogotá | + Testimonio

Tour de Francia

🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 5