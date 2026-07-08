“Lástima”: Gustavo Petro reaccionó en redes a la eliminación de Colombia del Mundial

La eliminación de la Selección Colombia de la Copa del Mundo 2026 ya ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Allí es donde se han generado los principales debates sobre el rendimiento del equipo, las decisiones arbitrales, entre otros de los acontecimientos más polémicos durante el encuentro contra Suiza.

Pese a que varias figuras públicas se manifestaron sobre el resultado final, el presidente Gustavo Petro también dio a conocer su opinión ante el marcador al publicar un post en su cuenta oficial de Instagram.

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¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la eliminación de Colombia?

El presidente ya ha abierto un amplio tema de discusión en redes sociales tras reaccionar a la eliminación de la tricolor en la fase de octavos de final.

En su post se observa una fotografía que logró tomarse junto a todos los integrantes del equipo, días previos al inicio de la Copa del Mundo, que fue acompañada por unas palabras relacionadas a sus expectativas del juego.

“Me hubiera gustado que la final fuera EE.UU y Colombia; hubiera sido muy interesante. Lástima. Pero felicito a los jugadores colombianos; se esmeraron u jugaron con el corazón. Hicieron vibrar a Colombia y llenarla de esperanza”, afirmó.

El post, que ya supera los 140.000 likes, ha sido ampliamente comentado por cientos de internautas, quienes cuestionaron su interés por haber visto a la tricolor enfrentarse contra la Selección Estados Unidos que protagonizó, en días pasados, una de las polémicas más comentadas al eliminarse una tarjeta roja para uno de sus jugadores.

Otro de los elementos discutidos dentro del mismo post hizo referencia a los rostros de los jugadores en la fotografía, pues varios internautas manifestaron que posiblemente algunos de estos habrían decidido bajar la cabeza.

La canción también fue comentada ya que el presidente utilizó la melodía viral ‘Así de rico’ que se ha convertido en tendencia durante las semas más recientes.

Artistas reaccionan a la eliminación de Colombia

Las reacciones también estuvieron divididas en todas las redes sociales ya que artistas como J Balvin, Shakira, Blessd, Carlos Vives, entre otros, se pronunciaron al respecto.

“Perder también hace parte del camino. Lo importante es levantarse, aprender y volver más fuertes. Sigamos apoyando a los nuestros con el mismo orgullo, en las buenas y, sobre todo, en las difíciles. Porque el verdadero triunfo es nunca dejar de creer”, manifestó J Balvin.

“Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos. Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra Selección”, añadió.