OMS alertó que el número de casos de cáncer se podrían duplicar para el 2050

Nuevas cifras de la Organización Mundial de la Salud revelaron el impacto que sigue teniendo el cáncer en todo el mundo, pues se estima que más de 26.000 personas mueren cada día por esta enfermedad para un total de 10 millones de defunciones en un año.

Actualmente, el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial por lo que se busca invertir dicha tendencia por medio de un cambio que redireccione el enfoque hacia los pacientes para responder a sus principales necesidades.

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¿Cuáles son las cifras de la OMS sobre el cáncer?

Según un reciente informe de la OMS sobre la situación mundial del cáncer 2026, se ha hecho un análisis exhaustivo en donde se han analizado distintas esferas como el compromiso político, la prevención de la enfermedad y la inversión en tratamientos.

Así mismo, dicho informe hace especial énfasis sobre las desigualdades que persisten a la hora de acceder a procedimientos preventivos, el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados paliativos.

Dentro de las cifras se exalta que, en los países de alto ingreso, el 87% de las mujeres con cáncer de mama siguen con vida cinco años después del diagnóstico.

En el caso de los países de ingreso bajo solo lo hacen alrededor del 42%. Pero uno de los datos más preocupantes reveló que menos de uno de cada tres países incluye actualmente la atención oncológica en sus paquetes de cobertura universal de salud.

La encuesta también reveló que el 45% de las personas entrevistadas, durante la investigación, enfrenta dificultades financieras, problemas de salud mental y el impacto para los cuidadores como servicios no remunerados o el aislamiento social.

“El perfil del cáncer está evolucionando, y cada vez influyen más el aumento de las tasas de obesidad, la inactividad física, unas dietas poco saludables y la contaminación atmosférica. La prevención del cáncer debe seguir siendo una prioridad política”, explicó la Dra. Elisabete Weiderpass, directora del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS.

Recomendaciones de la OMS para reducir los casos de cáncer

Dentro del informe de la Organización Mundial de la Salud se hizo mención de siete recomendaciones para diseñar un plan con enfoque holístico que se centre en los pacientes y el tratamiento de su enfermedad.

Algunos de los cambios estratégicos que se buscan cambiar son el mejoramiento de las capacidades al integrar la cobertura del cáncer en la cobertura universal de salud, situar a las personas con experiencias vividas en el centro de los sistemas oncológicos y alinear las investigaciones con las necesidades en materia de salud pública.