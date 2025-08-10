Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 8 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 08 de 2025
03:39 p. m.
- VIDEO | Encapuchados ingresaron a salones de clase en la Universidad del Valle: ¿qué pasó después?
- Vándalos en protestas acabaron con una fiesta infantil que dejó varios heridos en Medellín
- Inpec solicitó permiso de porte de armas para sus funcionarios tras recientes ataques
- Juan Carlos Cárdenas: “El 80 % de los recursos de las regiones se quedan en bolsillos del gobierno central”