CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 8 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
03:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • VIDEO | Encapuchados ingresaron a salones de clase en la Universidad del Valle: ¿qué pasó después?
  • Vándalos en protestas acabaron con una fiesta infantil que dejó varios heridos en Medellín
  • Inpec solicitó permiso de porte de armas para sus funcionarios tras recientes ataques
  • Juan Carlos Cárdenas: “El 80 % de los recursos de las regiones se quedan en bolsillos del gobierno central”
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 8 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 7 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 7 de octubre de 2025

Otras Noticias

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-1 Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Vea EN VIVO el partido entre la selección Colombia y Sudáfrica por el Mundial Sub-20 en directo por los octavos de final.

Dólar

¡Sorpresivo precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 8 de octubre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 8 de octubre de 2025.

Protestas en Colombia

VIDEO | Encapuchados ingresaron a salones de clase en la Universidad del Valle: ¿qué pasó después?

Estados Unidos

¿Viaja a los Estados Unidos? Aeropuertos presentan múltiples retrasos por cierre del Gobierno

Tecnología

Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial