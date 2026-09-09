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Estas son las revolucionarias funciones de los nuevos Apple Watch y AirPods

Durante el evento, Apple presentó su nuevo Apple Watch Series 12, el Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5.

Foto: Tomadas de la página oficial de Apple.
Foto: Tomadas de la página oficial de Apple.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
05:29 p. m.
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Apple ha sorprendido al mundo entero con sus más recientes lanzamientos en donde presentó las nuevas versiones de sus exclusivos Apple Watch. Con estos busca ir más allá al usar novedosos chips y sensores que comprenderán mejor la actividad diaria de las personas.

Por medio de los nuevos AirPods 5, Apple buscó optimizar la cancelación del ruido a través de sus revolucionarios audífonos que vendrán cargados con nuevas funciones de seguimiento espacial, entre otras.

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Nuevas funciones del Apple Watch Series 12

Apple presentó su nueva serie del Apple Watch con el que ofrecerá un seguimiento avanzado de la salud y el estado físico. Esto por medio de su nuevo sistema de detección que ofrece la medición de la frecuencia cardíaca más precisa de un dispositivo portátil. Entender esta variabilidad llevará a que cada persona logre comprender mejor el estrés y la recuperación.

Esta función se logrará a través de los novedosos sensores ópticos y eléctricos que permiten la monitorización cardíaca de alta frecuencia. Estos sensores led verdes serán más grandes y tendrán un menor consumo energético para proporcionar información más completa del ritmo cardíaco.

También ofrecerá una experiencia de preparación que ayuda a determinar las capacidades para enfrentar el día con puntuaciones que se calculan cada mañana al analizar la actividad reciente. Este realizará seguimiento del sueño por medio de una llamada de atención para mejorar la calidad del descanso, entre otros factores.

El monitor de actividad física será más potente al lograr controlar el progreso por medio del conteo de pasos más preciso y demás funciones. El monitor de salud avanzado permitirá comprender mejor el ciclo menstrual. El chip S11 permitirá tener una mayor fluidez con la IA de Siri al contar con una mayor fluidez del audio.

Características del Apple Watch Ultra 4

Este nuevo modelo ofrece un reloj con una batería de mayor duración a diferencia de cualquier otro Apple Watch presentado. Este contará con hasta 45 horas de seguimiento del entrenamiento extendido máximo.

Contará con su sistema de medición de la frecuencia cardíaca y dará una puntuación de preparación personal que indica si se debe descansar o ponerse a prueba durante el día.

La aplicación de salud también estará rediseñada al ayudar a describir los hábitos que influyen en el estado de salud para mejorarlos. Su chip S11 optimizará las conversaciones con Siri.

El Apple Watch Ultra 4 cuenta con comunicaciones satelitales integradas que ayudan a mantenerse conectado y seguro si se está por fuera de la red eléctrica.

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Novedades de los AirPods 5

Los nuevos audífonos de Apple tendrán hasta 1,5 veces más de cancelación activa del ruido que la generación anterior. Tendrá una arquitectura acústica rediseñada para un sonido más rico y detallado.

La nueva IA de Siri permitirá un acceso manos libres que optimizará las funciones de este asistente personalizado del iPhone. La traducción en directo estará disponible para optimizar las comunicaciones en distintos idiomas.

El chip H2 ofrecerá nuevas funciones inteligentes, mientras que se ofrecerán hasta cinco horas de duración de la batería con cancelación activa del ruido.

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