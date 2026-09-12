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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 12 de septiembre de 2026

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septiembre 12 de 2026
04:54 p. m.
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  • Las disidencias de Walter Mendoza le envían una carta al gobierno de Abelardo de la Espriella y expresan su voluntad de sentarse a negociar la paz. El grupo armado asegura que está dispuesto a contar verdades y pide abrir un nuevo escenario de diálogo.
  • En Santander, Cauca y el Valle del Cauca los incendios forestales, las sequías y el colapso de las redes de energía son algunas de las problemáticas que están tratando de ser controladas por las autoridades.
  • En medio de la judicialización de alias Víctor Chalá, la Fiscalía reveló nuevos detalles del asesinato del periodista Mateo Pérez ocurrida en mayo.
  • Valentino es un pequeño nortesantandereano que sufre una grave enfermedad en su rostro y que requiere un tratamiento especializado.
  • En Acandí, una de las zonas más turísticas del departamento de Chocó, no hay un puesto de salud para atender cualquier urgencia médica. esta situación tiene desesperada a la comunidad de la zona.
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