Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 12 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 12 de 2026
04:54 p. m.
04:54 p. m.
- Las disidencias de Walter Mendoza le envían una carta al gobierno de Abelardo de la Espriella y expresan su voluntad de sentarse a negociar la paz. El grupo armado asegura que está dispuesto a contar verdades y pide abrir un nuevo escenario de diálogo.
- En Santander, Cauca y el Valle del Cauca los incendios forestales, las sequías y el colapso de las redes de energía son algunas de las problemáticas que están tratando de ser controladas por las autoridades.
- En medio de la judicialización de alias Víctor Chalá, la Fiscalía reveló nuevos detalles del asesinato del periodista Mateo Pérez ocurrida en mayo.
- Valentino es un pequeño nortesantandereano que sufre una grave enfermedad en su rostro y que requiere un tratamiento especializado.
- En Acandí, una de las zonas más turísticas del departamento de Chocó, no hay un puesto de salud para atender cualquier urgencia médica. esta situación tiene desesperada a la comunidad de la zona.