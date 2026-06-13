🔴EN VIVO🔴 Brasil 1 - 1 Marruecos: siga en directo el partidazo del grupo C del Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa regalando encuentros de alto nivel y este sábado llega uno de los más atractivos de la fase de grupos.

Brasil y Marruecos se enfrentan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo C, en un duelo que reúne a dos selecciones llamadas a pelear por un lugar en las rondas definitivas del torneo.

La expectativa es enorme. De un lado aparece la histórica selección brasileña, cinco veces campeona del mundo y en busca de una sexta estrella que se le resiste desde Corea-Japón 2002. Del otro, Marruecos, un equipo que ha demostrado en los últimos años que puede competir de igual a igual frente a cualquier potencia del fútbol internacional.

Brasil inicia una nueva era con Carlo Ancelotti

La gran novedad de la ‘Canarinha’ es la presencia de Carlo Ancelotti en el banquillo. El experimentado entrenador italiano afronta su primer partido en una Copa del Mundo como seleccionador y tiene la misión de devolverle a Brasil el protagonismo que históricamente ha tenido en este tipo de competiciones.

Sin embargo, el estreno no será sencillo. El combinado sudamericano llega con algunas dudas por su rendimiento reciente y además tendrá ausencias importantes.

Jugadores como Rodrygo, Estêvão y Neymar no estarán disponibles, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar nuevas soluciones para mantener la competitividad del equipo.

Marruecos quiere confirmar que es una potencia emergente

La selección marroquí llega respaldada por el crecimiento que ha mostrado en los últimos años y por su consolidación entre las mejores del planeta. De hecho, este encuentro enfrenta a dos equipos ubicados dentro del Top 10 del ranking FIFA, lo que aumenta aún más el interés por el compromiso.

El partido comenzará a las 5:00 p. m. hora de Colombia y será uno de los grandes atractivos de la jornada mundialista.

Los aficionados podrán seguir la transmisión por la señal principal del Canal RCN, así como por su aplicación digital, YouTube y TikTok. La previa iniciará desde las 4:00 de la tarde, mientras ambos equipos ultiman detalles para un choque que promete emociones desde el primer minuto.