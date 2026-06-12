Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 12 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 12 de 2026
09:02 a. m.
09:02 a. m.
- La comunidad en diferentes sectores de Bogotá denuncia cambuches que se convierten en amenazas. Los habitantes están preocupados por la seguridad y la limpieza de estas zonas.
- Un hombre en una moto bajo la modalidad de raponazo, le hurtó el celular a una mujer que estaba a unos pasos de su casa.
- El Ejército reconoció en Caquetá las disidencias están carnetizando a la población para supuestamente ejercer presión en medio de la segunda vuelta presidencial.
- El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la facultad del Consejo Nacional Electoral para decretar medidas cautelares sobre encuestas de tendencias políticas y electorales.