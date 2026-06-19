Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / viernes 19 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 19 de 2026
08:49 a. m.
08:49 a. m.
- Todo está listo para la segunda vuelta presidencial. El gobierno decretó ley seca, cierre de fronteras y un amplio despliegue de Policía y Ejército para garantizar la seguridad de la jornada.
- Más de 12.000 uniformados custodiarán Bogotá durante las elecciones. Además, la ley seca regirá desde la medianoche de este viernes.
- El gobierno evalúa si convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para avanzar en la discusión de proyectos prioritarios.