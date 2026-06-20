Presidente del Louvre advierte que el reconocido museo se encuentra al “límite”

La construcción de una nueva sala subterránea para La Gioconda (o Mona Lisa) y la apertura de un nuevo acceso son las cartas fuertes de un ambicioso plan de transformación de 1.000 millones de euros (1.160 millones de dólares) con el que el Museo del Louvre busca salir de la profunda crisis institucional desatada tras el robo de joyas de la Corona en sus instalaciones, registrado el 19 de octubre (2025).

Así lo indicó Christophe Leribault, presidente de la pinacoteca parisina desde febrero, ante el Senado francés. El directivo reconoció abiertamente el desgaste del museo, el más concurrido, con nueve millones de visitantes el año pasado. "Pese a su imponente majestuosidad, pese al compromiso diario de sus equipos, es un Louvre al límite", admitió, señalando que la infraestructura y los sistemas técnicos han agotado su vida útil.

Parte del proyecto podría financiarse con los ingresos generados de la nueva sede del museo en Emiratos Árabes Unidos:

La estrategia para financiar las dos obras principales —la nueva sala para la pintura más famosa de Leonardo da Vinci y la segunda entrada— requerirá de 660 millones de euros (765 millones de dólares) que dependerán de fondos privados y acuerdos internacionales. Leribault detalló que unos 300 millones de euros (350 millones de dólares) provendrán de los derechos de explotación de su marca en la sede de Abu Dabi, activa desde 2017. El resto del capital tendrá que captarse mediante campañas de mecenazgo con corporaciones y filántropos particulares durante los meses venideros.

Esta reestructuración integral responde directamente a las severas brechas de seguridad y la obsolescencia técnica que quedaron al descubierto tras el golpe de octubre. El presidente del museo confesó ante los legisladores que el impacto del asalto aún se siente en la organización: "La herida del robo y el trauma de los meses que le siguieron siguen siendo muy intensos".

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Un nuevo sistema de videovigilancia entrará en funcionamiento pronto:

Para atajar el problema de seguridad en las salas, la administración ha colocado dispositivos de grabación provisionales en los puntos ciegos más críticos del edificio. No obstante, la solución definitiva no llegará de forma inmediata. Leribault anunció que un nuevo sistema de videovigilancia perimetral entrará en funcionamiento en enero de 2027.

El plan maestro de modernización fue impulsado originalmente a inicios de 2025 por el mandatario francés Emmanuel Macron. Ahora, bajo la gestión de Leribault, el proyecto adquiere un carácter crítico ante el deterioro acumulado de las instalaciones. "Estamos en una encrucijada: las urgencias en relación al edificio se acumulan y nos enfrentamos a un muro de inversiones, lo cual, evidentemente, no es lo que uno quiere oír", concluyó el alto funcionario.