Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 25 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 25 de 2026
05:43 p. m.
05:43 p. m.
- Alias Araña fue extraditado en un avión de la DEA hacia los Estados Unidos. Una corte de California requiere al exjefe de los Comandos de Frontera por delitos de narcotráfico.
- Dos policías fueron asesinados cuando la patrulla en la que se movilizaban en Ábrego, Norte de Santander, fue atacada a tiros. Se dirigían a un colegio para una labor de pedagogía.
- Un hombre creó más de 500 perfiles falsos en redes sociales para acosar a mujeres. La Fiscalía reveló que le hizo la vida imposible a por lo menos 21 víctimas.