Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 25 de septiembre de 2026

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septiembre 25 de 2026
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  • Alias Araña fue extraditado en un avión de la DEA hacia los Estados Unidos. Una corte de California requiere al exjefe de los Comandos de Frontera por delitos de narcotráfico.
  • Dos policías fueron asesinados cuando la patrulla en la que se movilizaban en Ábrego, Norte de Santander, fue atacada a tiros. Se dirigían a un colegio para una labor de pedagogía.
  • Un hombre creó más de 500 perfiles falsos en redes sociales para acosar a mujeres. La Fiscalía reveló que le hizo la vida imposible a por lo menos 21 víctimas.
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