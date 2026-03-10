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Se habría tomado una decisión en la Selección Colombia tras la derrota vs. Paraguay: ¿cuál?

La 'tricolor' no ha podido ganar en la presente fecha FIFA.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

octubre 03 de 2026
02:41 p. m.
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La Selección Colombia jugó su segundo partido amistoso de la presente fecha FIFA y perdió 1-0 vs. Paraguay.

El partido se disputó en Sports Illustrated Stadium, escenario ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

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Tanto los dirigidos por Néstor Lorenzo como los comandados por Gustavo Alfaro no generaron muchas situaciones de peligro a lo largo del partido, pero Hugo Adrián Benítez, exactamente al minuto 56, aprovechó un mal despeje de la defensa 'tricolor' para celebrar la única anotación.

Tras ese resultado, el estratega argentino manifestó que es consciente de que la Selección Colombia no jugó bien, pero también hizo énfasis en que, con la llegada de nuevos jugadores, el equipo está en construcción.

Además, en medio de ese panorama, ya tendría tomada la primera decisión para el amistoso vs. Perú. ¿Cuál sería?

Este sería el primer cambio que la Selección Colombia tendría en su nómina titular para jugar vs. Perú

Hace unos días, Néstor Lorenzo asistió a una rueda de prensa y le preguntaron por los cambios que haría entre el primer y el segundo amistoso.

Y, aunque el director técnico no reveló nombres exactos, sí hizo énfasis en que quiere ver a los tres arqueros convocados.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que Álvaro Montero y Aldair Quintana ya tuvieron su oportunidad, estaría definido que Kevin Mier sea el guardameta titular vs. Perú.

¿Cuándo será el amistoso entre la Selección Colombia y Perú?

Luego de empatar vs. México y perder contra Paraguay, la 'tricolor' se medirá al seleccionado peruano.

Este encuentro está programado para el martes 6 de octubre de 2026, a las 6:45 de la tarde (hora de Colombia), en el Nu Stadium de Miami.

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