Daños en pintura de autos de lujo: ¿Cómo repararlos?

La pintura de un vehículo de alta gama cumple una función que va mucho más allá de la estética: actúa como un escudo protector fundamental frente a la humedad, la radiación solar, la contaminación ambiental y diversos agentes externos que deterioran la superficie con el paso del tiempo.

Por esta razón, un rayón, un golpe leve o la pérdida de brillo no deben desestimarse como simples problemas superficiales, ya que estas afectaciones pueden avanzar progresivamente, comprometer la capa de color e incluso dejar expuestas las partes metálicas de la carrocería.

De acuerdo con Carlos Guarín, CEO de Servicio Inglés, en un contexto como el colombiano —donde los automóviles se enfrentan constantemente a altas temperaturas, lluvias intensas, humedad y altos índices de contaminación—, determinar con precisión hasta qué capa llegó el daño es el factor principal para definir el tratamiento adecuado.

En este sentido, las estadísticas del sector revelan que alrededor del 30 % de los trabajos de pintura en vehículos premium corresponden a daños superficiales. Lo destacable de estas averías es que una porción importante puede solucionarse mediante procesos especializados de descontaminación, pulido técnico y corrección de pintura, sin necesidad de intervenir la pieza por completo.

Por el contrario, el 70 % restante de las intervenciones está vinculado a colisiones y afectaciones más profundas que exigen una atención especializada e inmediata. Dejar pasar el tiempo sin reparar un daño de esta magnitud no solo acelera el riesgo de corrosión y degrada la protección de la carrocería, sino que también incrementa significativamente los costos de reparación a futuro o reduce de manera considerable el valor comercial del automóvil.

Claves al momento de reparar y prevenir

Cuando el vehículo efectivamente requiere un proceso de pintura, los expertos señalan que el primer paso indispensable es que el taller identifique con exactitud el código y la formulación del color.

Este procedimiento cobra especial relevancia en los vehículos de alta gama, los cuales suelen incorporar pinturas tricapa, acabados perlados, metalizados de alta densidad, pigmentos especializados y barnices de gran dureza que exigen tecnología avanzada y personal altamente calificado.

Asimismo, antes de aplicar la pintura definitiva, se recomienda realizar pruebas de color rigurosas para constatar que la tonalidad obtenida coincida a la perfección con la original. El estándar de calidad en estos segmentos busca que, una vez finalizado el trabajo, resulte imposible distinguir cuál fue la pieza intervenida, evitando diferencias de brillo, textura o tono que delaten la reparación.

Finalmente, los especialistas enfatizan que la visita al taller no debe ser la única alternativa en el radar del propietario. Se estima que entre el 30 % y el 40 % de los autos premium que llegan al servicio de pintura presentan deterioros que se habrían evitado con un mantenimiento preventivo adecuado. Prácticas como lavados incorrectos, la falta de capas protectoras y la exposición prolongada al sol aceleran el desgaste del barniz. Por ello, implementar revisiones periódicas permite detectar impactos y micro-rayones a tiempo, protegiendo la inversión y la estética del vehículo.