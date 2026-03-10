Ante casos de abandono animal en El Dorado, IDPYBA recuerda los requisitos para viajar con mascotas

Frente a numerosos casos de abandono animal registrados en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado e, incluso, al interior de la terminal aérea, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recordó a los viajeros nacionales e internacionales los requisitos para abordar vuelos junto a mascotas, desde Bogotá.

En vuelos domésticos, los tenedores de animales de compañía solo podrán viajar si la mascota supera los cuatro meses de edad, tiene el carné de vacunación vigente firmado por un veterinario y cumple los requisitos de la aerolínea con la que compraron el tiquete.

Para vuelos hacia el extranjero, se suma a los requisitos mencionados un certificado de salud expedido por un veterinario “que confirme que el animal es apto para viajar”, cumplir con las normas del país de destino y haberse presentado en la oficina del ICA, frente al parqueadero de corta estancia del aeropuerto, para realizar “la inspección física y documental obligatoria antes de abordar”.

El proceso se puede realizar de manera autónoma o con la ayuda de una agencia especializada en viajes con mascotas.

Último caso de abandono animal en el aeropuerto El Dorado genera indignación en la capital del país:

En un último caso de abandono animal, registrado el 30 de septiembre, el director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, lamentó que, con todo y el trabajo que ha venido realizando el instituto “para que, cada vez, las personas entiendan más que los animales son seres sintientes, todavía” se registran casos lamentables que afectan directamente a los animales en Bogotá.

Según informaron las autoridades, dos perros que venían junto a sus cuidadores desde Miami fueron abandonados en una escala en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, cuando tuvieron un problema por falta de documentación en el ICA.

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La pareja, entonces, decidió dejar a los animales a su suerte y continuar su viaje hacia la ciudad de Santiago de Cali, en el Valle del Cauca.

Llamas advirtió que ya fueron identificados y las autoridades adelantan las medidas correspondientes. Además, hizo un llamado a la embajada de los Estados Unidos en Bogotá a que retire sus visas por el mal comportamiento que demostraron en su último viaje.