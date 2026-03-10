¿Por qué algunas personas se desmayan al ver sangre? La ciencia explica qué ocurre

Ver sangre puede provocar mareo, sudoración e incluso pérdida del conocimiento. Este fenómeno se conoce como síncope vasovagal, uno de los tipos más frecuentes de desmayo.

¿Qué pasa dentro del cuerpo?

Ante el estímulo, el organismo puede reaccionar inicialmente con una respuesta de alerta. Después, en algunas personas, ocurre una caída repentina de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.

Esto reduce temporalmente el flujo de sangre que llega al cerebro y puede provocar la pérdida de conocimiento. Investigaciones publicadas en Circulation han documentado esta respuesta en personas con antecedentes de síncope relacionado con sangre o lesiones.

¿Por qué ocurre?

La explicación está en el sistema nervioso autónomo, que regula funciones como el ritmo cardíaco y la presión arterial. Algunas personas presentan una respuesta especialmente intensa frente a determinados estímulos, como sangre, heridas o procedimientos médicos.

Por eso, no necesariamente se trata de “ser impresionable”: existe una reacción fisiológica que puede terminar en desmayo.

¿Qué siente una persona antes de desmayarse?

Las señales más frecuentes incluyen mareo, visión borrosa, calor repentino, sudor frío, náuseas y debilidad. Ante estos síntomas, sentarse o acostarse puede ayudar a evitar una caída y una posible lesión.

¿Cuándo debería preocupar?

Aunque el síncope vasovagal suele ser benigno, un desmayo también puede tener otras causas, incluidas algunas relacionadas con el corazón. Por eso, cuando ocurre por primera vez o aparece sin una explicación clara, es recomendable una valoración médica.

En otras palabras, ver sangre sí puede hacer que una persona se desmaye, pero detrás de esa reacción hay un mecanismo físico real y estudiado por la ciencia.