CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 4 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
04:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Exclusivo | Canciller reveló negociaciones con Venezuela para liberar a colombianos presos
  • Acusan a alias El Veneco, cómplice que habría dado el arma y facilitado el vehículo en el crimen de Miguel Uribe
  • Confirmado: Guns N' Roses sí se presentará en Bogotá tras autorización oficial del Distrito
  • Inpec refuerza medidas de seguridad tras ataques registrados en Bogotá
  • Netanyahu espera el regreso de los rehenes de Gaza “en los próximos días”
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 3 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 3 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 3 de octubre de 2025

Otras Noticias

Redes sociales

Luto: murió reconocido influencer de 23 años en plena transmisión en vivo

El joven ha dejado una profunda conmoción entre sus seguidores tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Cancillería

Exclusivo | Canciller reveló negociaciones con Venezuela para liberar a colombianos presos

La ministra Rosa Villavicencio confirmó en Noticias RCN que se están adelantando negociaciones con Nicolás Maduro para la liberación de los connacionales.

Fútbol internacional

Luto profundo en el fútbol: murió un histórico jugador de selección

Finanzas personales

¿Cómo manejar las finanzas personales en pareja? Esto recomiendan los expertos

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?