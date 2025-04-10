Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 4 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 04 de 2025
04:26 p. m.
- Exclusivo | Canciller reveló negociaciones con Venezuela para liberar a colombianos presos
- Acusan a alias El Veneco, cómplice que habría dado el arma y facilitado el vehículo en el crimen de Miguel Uribe
- Confirmado: Guns N' Roses sí se presentará en Bogotá tras autorización oficial del Distrito
- Inpec refuerza medidas de seguridad tras ataques registrados en Bogotá
- Netanyahu espera el regreso de los rehenes de Gaza “en los próximos días”