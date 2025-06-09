Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 6 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 06 de 2025
03:36 p. m.
- Citarán a funcionarios de Cancillería por escándalo de residencia para Carlos Ramón González
- Revelan el grave estado de salud de los soldados que quemaron vivos en Putumayo
- Misteriosas revelaciones en el caso de Valeria Afanador: actas y chats de docentes bajo la lupa
- VIDEO | Expareja atacó a golpes y con arma blanca a una mujer en pleno centro comercial de Floridablanca
- ¿Por qué cerraron el parqueadero del Puente Aéreo en El Dorado?