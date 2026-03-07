CANAL RCN
Internacional Video

ICE se llevó a músico colombiano cuando cumplía una cita de asilo en una corte de migración en EE. UU.

Sebastián Munibe de 22 años fue detenido en Carolina del Norte y trasladado a Atlanta. Ha presentado delicados episodios de epilepsia en prisión.

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
06:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un calvario migratorio afecta a miles de colombianos en Estados Unidos. En las últimas horas se conoció el caso del joven músico Sebastián Munibe Velázquez, de 22 años, quien permanece detenido en una cárcel de Atlanta, Georgia.

Estefany no es una delincuente: hermana de periodista colombiana detenida por ICE
RELACIONADO

Estefany no es una delincuente: hermana de periodista colombiana detenida por ICE

El músico colombiano fue aprehendido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras cumplía una cita programada con las autoridades migratorias para su proceso de asilo político.

El drama para Sebastián Munibe y su familia comenzó hace más de un mes. El joven músico fue inicialmente detenido por las autoridades migratorias en Carolina del Norte y posteriormente fue trasladado a un centro de detención en Atlanta, estado de Georgia.

Periodista colombiana fue detenida por ICE en Nashville
RELACIONADO

Periodista colombiana fue detenida por ICE en Nashville

Músico colombiano detenido por ICE tiene una condición de salud delicada

La preocupación se intensifica debido a las condiciones de salud del joven. Sebastián ha presentado episodios de epilepsia durante su detención, una condición médica que no manifestaba desde su niñez.

Este deterioro en su estado de salud enciende las alertas sobre la atención médica que pueda estar recibiendo en el centro de detención.

La familia de Sebastián Munibe hace un llamado urgente al Estado colombiano para que interceda en su situación.

La madre del joven músico solicita asistencia consular y apoyo diplomático para garantizar tanto la seguridad como la atención médica adecuada de su hijo mientras permanece bajo custodia migratoria.

Deportista colombiana fue detenida por agentes de ICE cuando iba para su casa en Florida
RELACIONADO

Deportista colombiana fue detenida por agentes de ICE cuando iba para su casa en Florida

Colombianos y latinos acechados por ICE en Estados Unidos

El caso de Sebastián Munibe no es aislado. Cada día aumenta el número de colombianos y latinos que permanecen retenidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

Esta tendencia refleja el endurecimiento de las políticas de control migratorio en Estados Unidos, que afecta particularmente a quienes se encuentran en procesos de solicitud de asilo político.

La detención del joven durante una cita programada con las autoridades migratorias ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos de ICE, especialmente considerando que Munibe estaba cumpliendo con los requisitos establecidos para su proceso de asilo.

Las organizaciones de defensa de derechos de migrantes señalan que estos casos evidencian las dificultades que enfrentan los solicitantes de asilo en el actual contexto migratorio estadounidense.

ICE planea invertir 38.300 millones de dólares en nuevos centros de detención para migrantes en Estados Unidos
RELACIONADO

ICE planea invertir 38.300 millones de dólares en nuevos centros de detención para migrantes en Estados Unidos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Trump lanza alianza con 17 países para destruir cárteles en América

Japón

El tren colgante de Japón que parece desafiar la gravedad: así funciona el Chiba Urban Monorail

Estados Unidos

Estefany no es una delincuente: hermana de periodista colombiana detenida por ICE

Otras Noticias

Turismo

Los lugares más riesgosos para turistas en el mundo: destinos que generan alerta internacional

Estos son los destinos con más riesgos para turistas en el mundo. ¿Conoce alguno?

Finanzas personales

Colombia entre los países más optimistas frente al liderazgo femenino en cargos de poder

En Colombia, siete de cada diez personas creen que sería positivo que más mujeres ocupen posiciones de poder.

Cuidado personal

Manchas y pecas en el rostro: expertos explican por qué salen y cuáles son sus diferencias

Atlético Nacional

Nacional respiró tras la eliminación de Sudamericana y derrotó a Águilas con lo justo

Violencia de género

VIDEO del salvaje ataque a una mujer por su expareja frente su niña de 7 años en Floridablanca