ICE se llevó a músico colombiano cuando cumplía una cita de asilo en una corte de migración en EE. UU.

Un calvario migratorio afecta a miles de colombianos en Estados Unidos. En las últimas horas se conoció el caso del joven músico Sebastián Munibe Velázquez, de 22 años, quien permanece detenido en una cárcel de Atlanta, Georgia.

El músico colombiano fue aprehendido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras cumplía una cita programada con las autoridades migratorias para su proceso de asilo político.

El drama para Sebastián Munibe y su familia comenzó hace más de un mes. El joven músico fue inicialmente detenido por las autoridades migratorias en Carolina del Norte y posteriormente fue trasladado a un centro de detención en Atlanta, estado de Georgia.

Músico colombiano detenido por ICE tiene una condición de salud delicada

La preocupación se intensifica debido a las condiciones de salud del joven. Sebastián ha presentado episodios de epilepsia durante su detención, una condición médica que no manifestaba desde su niñez.

Este deterioro en su estado de salud enciende las alertas sobre la atención médica que pueda estar recibiendo en el centro de detención.

La familia de Sebastián Munibe hace un llamado urgente al Estado colombiano para que interceda en su situación.

La madre del joven músico solicita asistencia consular y apoyo diplomático para garantizar tanto la seguridad como la atención médica adecuada de su hijo mientras permanece bajo custodia migratoria.

Colombianos y latinos acechados por ICE en Estados Unidos

El caso de Sebastián Munibe no es aislado. Cada día aumenta el número de colombianos y latinos que permanecen retenidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

Esta tendencia refleja el endurecimiento de las políticas de control migratorio en Estados Unidos, que afecta particularmente a quienes se encuentran en procesos de solicitud de asilo político.

La detención del joven durante una cita programada con las autoridades migratorias ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos de ICE, especialmente considerando que Munibe estaba cumpliendo con los requisitos establecidos para su proceso de asilo.

Las organizaciones de defensa de derechos de migrantes señalan que estos casos evidencian las dificultades que enfrentan los solicitantes de asilo en el actual contexto migratorio estadounidense.