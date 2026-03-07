Colombia se despidió de la SheBelieves Cup con derrota ante Estados Unidos: vea el resumen

La Selección Colombia Femenina cerró su participación en la SheBelieves Cup con una derrota frente a la anfitriona Selección de Estados Unidos Femenina, en el último compromiso del torneo amistoso disputado en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey. El equipo norteamericano se impuso por 1-0 y aseguró así el título del certamen, que organiza anualmente desde 2016 y que reúne a algunas de las selecciones más competitivas del fútbol femenino internacional.

El encuentro fue parejo durante gran parte del tiempo reglamentario. Colombia intentó mantener orden defensivo y aprovechar los espacios para atacar, mientras que Estados Unidos asumió el protagonismo con mayor posesión de balón y constantes aproximaciones al área rival.

A pesar de la resistencia del conjunto colombiano, el marcador terminó inclinándose a favor del equipo local en los minutos finales del partido.

Un gol que definió el título

La única anotación del compromiso llegó en el minuto 82. La atacante Alyssa Thompson, jugadora del Chelsea Women, controló el balón en las cercanías del área y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red, imposible para la portera colombiana.

Con ese tanto, la Selección de Estados Unidos Femenina aseguró la victoria y confirmó su dominio en el torneo, alcanzando su octavo título en la historia de la SheBelieves Cup. El equipo estadounidense completó el campeonato con puntaje perfecto, tras vencer a Colombia, Argentina y Canadá.

En el estadio, cerca de 22.000 aficionados celebraron el nuevo trofeo del combinado norteamericano, que recuperó la corona del certamen después de haberla cedido en la edición anterior.

Balance del torneo para Colombia

Para la Selección Colombia Femenina, el torneo dejó un balance mixto. El equipo dirigido por el técnico Ángelo Marsiglia finalizó en la tercera posición, con una única victoria lograda frente a Selección de Argentina Femenina en la segunda jornada.

En el partido definitivo frente a Estados Unidos, la principal figura colombiana, Linda Caicedo, futbolista del Real Madrid Femenino, tuvo dificultades para influir en el ataque debido a la presión constante de la defensa rival. La joven atacante intentó generar peligro en algunas acciones individuales, pero en varios momentos quedó aislada y sin suficientes opciones de asociación.

Estados Unidos también contó con figuras reconocidas en su plantilla, como Trinity Rodman, quien no tuvo su mejor actuación en el cierre del torneo, aunque el equipo norteamericano encontró en Thompson la jugadora decisiva para definir el compromiso.

En el otro partido de la jornada, la Selección de Canadá Femenina aseguró el segundo lugar tras empatar sin goles frente a Argentina y vencer posteriormente en la tanda de penales por 3-2. De esta manera, el torneo concluyó con Estados Unidos campeón, Canadá segundo, Colombia tercera y Argentina en la última posición.

Más allá del resultado final, la participación en la SheBelieves Cup representa una experiencia importante para Colombia, que continúa sumando rodaje internacional frente a selecciones de alto nivel competitivo. El certamen también sirve como preparación para los próximos desafíos del combinado nacional en el calendario del fútbol femenino.