CANAL RCN
Economía

Colombia entre los países más optimistas frente al liderazgo femenino en cargos de poder

En Colombia, siete de cada diez personas creen que sería positivo que más mujeres ocupen posiciones de poder.

Colombia entre los países más optimistas frente al liderazgo femenino en cargos de poder
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
06:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las percepciones sobre la igualdad de género siguen evolucionando en distintas partes del mundo. Un estudio global realizado en 24 países muestra que una mayoría de personas considera que las sociedades podrían funcionar mejor si más mujeres ocuparan cargos de liderazgo, una idea que también encuentra respaldo en Colombia.

Mientras el 70% de los socios en Colombia son hombres, esta empresa demuestra que el liderazgo femenino es más rentable
RELACIONADO

Mientras el 70% de los socios en Colombia son hombres, esta empresa demuestra que el liderazgo femenino es más rentable

La investigación, presentada por la firma de investigación de mercados Ipsos con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026, analizó las opiniones sobre igualdad de género, identificación con el feminismo y expectativas sobre el futuro de las mujeres jóvenes.

Los resultados reflejan un panorama en el que se perciben avances hacia la equidad, aunque también evidencian que persisten normas sociales tradicionales en torno a los roles de hombres y mujeres.

Expo Empleo Mujer 2026 ofrece más de 20.000 vacantes en Colombia y 9.000 en Bogotá este 6 de marzo
RELACIONADO

Expo Empleo Mujer 2026 ofrece más de 20.000 vacantes en Colombia y 9.000 en Bogotá este 6 de marzo

Colombia les apuesta a las mujeres en cargos de poder

En el caso de Colombia, el estudio muestra que el 61% de los encuestados considera que ya se han logrado avances suficientes en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Esta percepción presenta diferencias según el género. Mientras el 65% de los hombres cree que el progreso ha sido suficiente, entre las mujeres esta cifra se reduce al 58%.

La diferencia sugiere que las experiencias y percepciones sobre el avance en equidad no son necesariamente iguales para ambos grupos.

De acuerdo con María Paula Molina, CEO de Ipsos Colombia:

En el caso de nuestro país, el informe revela que el 61% de los encuestados considera que ya se ha avanzado lo suficiente en igualdad de derechos, con una diferencia marcada entre hombres (65%) y mujeres (58%). Esta percepción refleja un optimismo moderado, aunque con matices de género que evidencian distintas lecturas sobre el progreso alcanzado.

Otro dato relevante es la identificación con el feminismo. En Colombia, el 33% de los encuestados se define como feminista, una cifra compuesta por un 35% de mujeres y un 32% de hombres.

El estudio también destaca un amplio respaldo al liderazgo femenino: el 70% de los colombianos cree que sería mejor si más mujeres ocuparan cargos de responsabilidad.

Paridad de género: el reto para el sector tecnológico en Colombia
RELACIONADO

Paridad de género: el reto para el sector tecnológico en Colombia

América Latina y las diferencias culturales para la posición femenina global

Al comparar los resultados con otros países de la región, Colombia muestra un nivel de percepción de avances similar al de Argentina, donde el 60% de la población considera que ya se ha progresado lo suficiente en igualdad de género.

Sin embargo, existen diferencias importantes en la identificación con el feminismo. En Perú, por ejemplo, el 60% de las personas encuestadas se define como feminista, duplicando el porcentaje registrado en Colombia.

México también presenta cifras distintas, allí el 66% de los encuestados considera que se han logrado avances suficientes en igualdad, una proporción mayor que en Colombia, aunque la identificación con el feminismo es cercana, con un 34%.

Chile muestra un panorama intermedio, con un 65% de percepción de avances y un 35% de identificación feminista, mientras que Brasil presenta un 52% de percepción de progreso y un 39% de personas que se identifican con el feminismo.

A pesar de estas diferencias, el estudio señala que en todos los países latinoamericanos se mantiene la idea de que los hombres se benefician más de los roles tradicionales de género.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 7 de marzo de 2026

Elecciones en Colombia

Ciudades donde habrá restricción de parrillero en moto este domingo 8 de marzo por elecciones en Colombia

Ministerio de Educación

La nueva evaluación que deberán presentar colegios en Colombia: estos estudiantes tendrán que hacerla

Otras Noticias

Cuidado personal

Manchas y pecas en el rostro: expertos explican por qué salen y cuáles son sus diferencias

Expertos alertaron sobre los riesgos de no proteger la piel y el cuidado que se debe tener con las manchas y pecas existentes en el rostro.

Atlético Nacional

Nacional respiró tras la eliminación de Sudamericana y derrotó a Águilas con lo justo

Atlético Nacional derrotó este sábado a Águilas Doradas con lo justo y se ubicó tercero en la tabla de posiciones.

Violencia de género

VIDEO del salvaje ataque a una mujer por su expareja frente su niña de 7 años en Floridablanca

Japón

El tren colgante de Japón que parece desafiar la gravedad: así funciona el Chiba Urban Monorail

Artistas

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez tras ofrecerles trabajo