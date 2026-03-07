Colombia entre los países más optimistas frente al liderazgo femenino en cargos de poder

Las percepciones sobre la igualdad de género siguen evolucionando en distintas partes del mundo. Un estudio global realizado en 24 países muestra que una mayoría de personas considera que las sociedades podrían funcionar mejor si más mujeres ocuparan cargos de liderazgo, una idea que también encuentra respaldo en Colombia.

La investigación, presentada por la firma de investigación de mercados Ipsos con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026, analizó las opiniones sobre igualdad de género, identificación con el feminismo y expectativas sobre el futuro de las mujeres jóvenes.

Los resultados reflejan un panorama en el que se perciben avances hacia la equidad, aunque también evidencian que persisten normas sociales tradicionales en torno a los roles de hombres y mujeres.

Colombia les apuesta a las mujeres en cargos de poder

En el caso de Colombia, el estudio muestra que el 61% de los encuestados considera que ya se han logrado avances suficientes en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Esta percepción presenta diferencias según el género. Mientras el 65% de los hombres cree que el progreso ha sido suficiente, entre las mujeres esta cifra se reduce al 58%.

La diferencia sugiere que las experiencias y percepciones sobre el avance en equidad no son necesariamente iguales para ambos grupos.

De acuerdo con María Paula Molina, CEO de Ipsos Colombia:

Otro dato relevante es la identificación con el feminismo. En Colombia, el 33% de los encuestados se define como feminista, una cifra compuesta por un 35% de mujeres y un 32% de hombres.

El estudio también destaca un amplio respaldo al liderazgo femenino: el 70% de los colombianos cree que sería mejor si más mujeres ocuparan cargos de responsabilidad.

América Latina y las diferencias culturales para la posición femenina global

Al comparar los resultados con otros países de la región, Colombia muestra un nivel de percepción de avances similar al de Argentina, donde el 60% de la población considera que ya se ha progresado lo suficiente en igualdad de género.

Sin embargo, existen diferencias importantes en la identificación con el feminismo. En Perú, por ejemplo, el 60% de las personas encuestadas se define como feminista, duplicando el porcentaje registrado en Colombia.

México también presenta cifras distintas, allí el 66% de los encuestados considera que se han logrado avances suficientes en igualdad, una proporción mayor que en Colombia, aunque la identificación con el feminismo es cercana, con un 34%.

Chile muestra un panorama intermedio, con un 65% de percepción de avances y un 35% de identificación feminista, mientras que Brasil presenta un 52% de percepción de progreso y un 39% de personas que se identifican con el feminismo.

A pesar de estas diferencias, el estudio señala que en todos los países latinoamericanos se mantiene la idea de que los hombres se benefician más de los roles tradicionales de género.