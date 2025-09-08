CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 9 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
04:50 p. m.
  • Luego de cinco días se levantó el paro campesino en Boyacá. Los manifestantes llegaron a acuerdos con el gobierno y la vía Bogotá-Tunja quedó habilitada.
  • Sigue la crisis de los arroceros. Dicen que tienen cosechas frenadas y que las pérdidas ya son millonarias.
  • El exministro de Hacienda también estaría vinculado al escándalo de la UNGRD.
