Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 9 de agosto de 2025
Noticias RCN
agosto 09 de 2025
04:50 p. m.
- Luego de cinco días se levantó el paro campesino en Boyacá. Los manifestantes llegaron a acuerdos con el gobierno y la vía Bogotá-Tunja quedó habilitada.
- Sigue la crisis de los arroceros. Dicen que tienen cosechas frenadas y que las pérdidas ya son millonarias.
- El exministro de Hacienda también estaría vinculado al escándalo de la UNGRD.