CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 10 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
05:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • CRC ya respondió al control sobre las alocuciones presidenciales: ¿qué dijeron?
  • Dos niños de 6 y 8 años gravemente heridos tras caer en campo minado en Antioquia: uno perdió un brazo
  • Video: Surcoreano fue drogado y robado por su compañero de puesto en un bus a Pereira
  • Cayó ‘El Coste’, señalado de asesinar conductores informales en Ciudad Bolívar
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 10 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 9 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 9 de octubre de 2025

Otras Noticias

Becas

XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres: deporte con propósito social

La Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres realizará el próximo 16 de octubre su XV Torneo de Golf en el Country Club de Bogotá, un evento que combina deporte, solidaridad y compromiso con la educación.

Nicolás Maduro

La inusual propuesta que el régimen de Maduro le habría hecho a Estados Unidos para acabar la tensión

Los detalles de la propuesta fueron revelados por The New York Times. ¿En qué consistió?

Artistas

Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre la familia de una reconocida actriz

Finanzas personales

Revelan sorpresivo listado de las ciudades con los arriendos más caros del país: Bogotá ya no es

Vía al Llano

Así funcionará el Plan Éxodo y Retorno en Bogotá durante el puente festivo