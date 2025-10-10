Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 10 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 10 de 2025
05:19 p. m.
- CRC ya respondió al control sobre las alocuciones presidenciales: ¿qué dijeron?
- Dos niños de 6 y 8 años gravemente heridos tras caer en campo minado en Antioquia: uno perdió un brazo
- Video: Surcoreano fue drogado y robado por su compañero de puesto en un bus a Pereira
- Cayó ‘El Coste’, señalado de asesinar conductores informales en Ciudad Bolívar