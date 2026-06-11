Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 11 de junio de 2026

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junio 11 de 2026
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  • El cabeza a cabeza por la presidencia de Perú se aprieta cada vez más, solo 651 votos le dan la ventaja a la derechista, Keiko Fujimori, sobre el candidato de la izquierda Roberto Sánchez.
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