Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 11 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 11 de 2026
09:54 a. m.
09:54 a. m.
- Mientras crece la fiebre por el Mundial de Fútbol de 2026, miles de colombianos viajan especialmente a Estados Unidos, uno de los países anfitriones de la cita deportiva más importante del planeta.
- Sigue la polémica luego de que la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, pidió la suspensión del cargo, del presidente Gustavo Petro.
- El cabeza a cabeza por la presidencia de Perú se aprieta cada vez más, solo 651 votos le dan la ventaja a la derechista, Keiko Fujimori, sobre el candidato de la izquierda Roberto Sánchez.