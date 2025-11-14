CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 14 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

noviembre 14 de 2025
04:43 p. m.
  • Vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa los sábados. Carros híbridos están exentos de la medida. El alcalde de Soacha rechaza el anuncio.
  • Conocimos los primeros videos del brutal ataque a golpes que originó la muerte a un conductor de un vehículo en Bogotá. Las autoridades trabajan en la identificación de por lo menos cinco personas señaladas de ser los responsables.
  • El carro donde se movilizaba el senador Temístocles Ortega sufrió un ataque con arma de fuego en el sector del túnel antes de llegar a Popayán. El congresista denunció que el vehículo recibió al menos seis impactos de bala.
