Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 15 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
03:24 p. m.
  • Tras las revelaciones que hicimos en exclusiva del paradero de Carlos Ramón González, el presidente Gustavo Petro anuncia que pedirá a Nicaragua entregar al exalto funcionario de este gobierno a las autoridades.
  • ¿Quién es el responsable? Mientras todos lo niegan, los focos apuntan a Óscar Muñoz, la persona que hizo el trámite para que Nicaragua le renovara la residencia al exfuncionario de este Gobierno.
  • Grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá deja al menos 49 personas heridas, dos de ellas de gravedad.
Diego Cadena

Diego Cadena, condenado por soborno en caso de Juan Guillermo Monsalve

El abogado estaba siendo investigado por ofrecerle sobornos a exparamilitares presos. Lo condenaron por este caso y lo absolvieron por otro suceso.

Subsidios

Requisitos para acceder a subsidios de vivienda en Colombia cambian: lista actualizada

Estos son los nuevos requisito que deben cumplir las personas que buscan acceder a estos subsidios.

Ciclismo

Video insólito reveló el accidente que sufrió Rigoberto Urán y que le causó la fractura de su clavícula

Viral

VIDEO I Blessd se va en contra de guardia que bajó a un fan de la tarima durante su show

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol