Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 15 de agosto de 2025
Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 15 de 2025
03:24 p. m.
- Tras las revelaciones que hicimos en exclusiva del paradero de Carlos Ramón González, el presidente Gustavo Petro anuncia que pedirá a Nicaragua entregar al exalto funcionario de este gobierno a las autoridades.
- ¿Quién es el responsable? Mientras todos lo niegan, los focos apuntan a Óscar Muñoz, la persona que hizo el trámite para que Nicaragua le renovara la residencia al exfuncionario de este Gobierno.
- Grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá deja al menos 49 personas heridas, dos de ellas de gravedad.