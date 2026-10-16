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Conmoción: reconocida influencer murió en una media maratón

La creadora de contenido se desvaneció cuando estaba muy cerca de la meta.

Foto: diseñada por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 16 de 2026
04:00 p. m.
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En Corea del Sur hay una profunda conmoción debido a que una reconocida influencer falleció de manera inesperada.

Se trata de Yoo Ji-won, que tenía 25 años, estudiaba en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, y era corredora aficionada.

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El 11 de octubre de 2026, la famosa creadora de contenido estaba corriendo la media maratón Seoul Race, pero se desplomó antes de llegar y tuvo que ser trasladada de inmediato a una entidad hospitalaria.

Esto se sabe de la muerte de Yoo Ji-won, la reconocida influencer de Corea del Sur que falleció

Sobre las 8:49 de la mañana del domingo 11 de octubre (hora de Corea del Sur), Yoo Ji-won se encontraba a 500 metros de la meta, pero cayó sobre la vía de un momento a otro y no volvió a reaccionar.

Tras lo ocurrido, una ambulancia llegó al lugar y la llevó de inmediato a un hospital cercano, pero, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, la muerte de Yoo Ji-won se confirmó al poco tiempo.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta de su deceso y las autoridades correspondientes se encuentran a la espera del resultado de la autopsia.

Los antecedentes de Yoo Ji-won en las carreras atléticas

De acuerdo con lo que se ha revelado, Yoo Ji-won se vinculó al atletismo aficionado en 2022 e, incluso, en sus redes sociales compartía frecuentemente sus rutinas de entrenamiento y sus hábitos alimenticios.

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En marzo de 2026, esta influencer participó en la Maratón de Seúl y se destacó al completarla en menos de tres horas. Su tiempo exacto fue de dos horas, 56 minutos y 32 segundos.

Además, en abril de 2026, ganó en la categoría femenina amateur de los 10 kilómetros del Maratón de Gunsan Saemangeum.

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