Gobierno publica para comentarios ocho proyectos de decreto sobre reglamentación laboral

El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios de la ciudadanía los ocho proyectos de decreto relacionados con la reglamentación laboral.

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La cartera precisó que no se eliminarán los derechos laborales ni se modificará la reforma laboral. La revisión entonces busca fortalecer la seguridad jurídica y brindar las reglas claras a los trabajadores y empleadores.

¿Hasta cuándo se pueden dejar comentarios?

Hasta el 9 de noviembre de 2026, la ciudadanía podrá presentar sus respectivas observaciones. La idea es que se presenten opiniones, sugerencias o propuestas alternativas antes de tomar decisiones.

El ministerio indicó que, luego de revisar varios decretos, encontró algunos que creaban obligaciones, sanciones o reglas que la ley no contempla. Esto, por ende, se sale de las funciones.

Los decretos que presentan inconvenientes corresponden a los que estipulan multas 50 veces más altas de las permitidas en la ley, funciones de juez asignadas a los inspectores de trabajo (cuando la ley incluso reserva estas decisiones a los jueces), normas que el Consejo de Estado anuló y errores técnicos (artículos con la misma numeración en varios decretos o normas inexistentes).

Un aspecto clave es que una parte de estos decretos fue demandada ante el Consejo de Estado. Para el ministerio, era importante revisarlos con lupa en aras de evitar que hubiese complicaciones para los inspectores, trabajadores y empresas.

¿Qué plantean los ocho proyectos?

Los ocho proyectos en cuestión que pueden ser comentados por la gente son: