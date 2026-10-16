Gobierno publica para comentarios ocho proyectos de decreto sobre reglamentación laboral
El Ministerio del Trabajo señaló que los derechos de los trabajadores se mantienen intactos en los ocho proyectos que recibirán comentarios.
Nicolás Martínez Sánchez
04:22 p. m.
El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios de la ciudadanía los ocho proyectos de decreto relacionados con la reglamentación laboral.
La cartera precisó que no se eliminarán los derechos laborales ni se modificará la reforma laboral. La revisión entonces busca fortalecer la seguridad jurídica y brindar las reglas claras a los trabajadores y empleadores.
¿Hasta cuándo se pueden dejar comentarios?
Hasta el 9 de noviembre de 2026, la ciudadanía podrá presentar sus respectivas observaciones. La idea es que se presenten opiniones, sugerencias o propuestas alternativas antes de tomar decisiones.
El ministerio indicó que, luego de revisar varios decretos, encontró algunos que creaban obligaciones, sanciones o reglas que la ley no contempla. Esto, por ende, se sale de las funciones.
Los decretos que presentan inconvenientes corresponden a los que estipulan multas 50 veces más altas de las permitidas en la ley, funciones de juez asignadas a los inspectores de trabajo (cuando la ley incluso reserva estas decisiones a los jueces), normas que el Consejo de Estado anuló y errores técnicos (artículos con la misma numeración en varios decretos o normas inexistentes).
Un aspecto clave es que una parte de estos decretos fue demandada ante el Consejo de Estado. Para el ministerio, era importante revisarlos con lupa en aras de evitar que hubiese complicaciones para los inspectores, trabajadores y empresas.
¿Qué plantean los ocho proyectos?
Los ocho proyectos en cuestión que pueden ser comentados por la gente son:
- Derogar el decreto que fija multas muy por encima de lo que permite la ley y que reproduce normas que el Consejo de Estado ya había anulado.
- Que el depósito de los pactos vuelva a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo. Esto, manteniendo vigente la prohibición de firmar pactos colectivos cuando el sindicato agrupa más de una tercera parte de los trabajadores.
- Reemplazar las medidas preventivas para la inspección por reglas claras. Se propone que los inspectores sigan con la facultad de actuar ante los riesgos y las medidas que tomen deben ser motivadas, temporales y con posibilidad de revisión.
- Ajustar los aportes de los repartidores de plataformas. El ministerio precisó que se calcularía sobre el 40 % de lo que ganan y no acorde al salario mínimo legal, dado que no todos llegan a ese monto.
- Mantener la prevención y atención a las víctimas de acoso sexual. Además, la atención psicológica quedaría en manos de la ARL; se retirarían las presunciones y reglas de prueba que solo puedan ser creadas por la ley.
- Mantener la multa por despido de víctimas de acoso sexual, aunque se graduaría acorde a la gravedad de la conducta.
- Para el trabajo doméstico, la inspección se podría hacer sin entrar al inmueble y así respetar la intimidad del hogar.
- Por último, para periodistas y comunicadores, se ajusta lo establecido en la ley 2466 de 2025.