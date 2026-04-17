Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 17 de abril de 2026

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abril 17 de 2026
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  • Lentamente se recupera el comercio en La Guajira, luego de que se vieran obligados a cerrar sus negocios por las amenazas de grupos criminales.
  • Crece la preocupación en el Catatumbo por el secuestro de un joven de 16 años. Además, no se sabe nada de los cuatro menores secuestrados en Jamundí.
  • El FBI confirmó la captura del presunto asesino de una colombiana en Virginia, Estados Unidos.
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