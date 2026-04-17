Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 17 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 17 de 2026
04:52 p. m.
04:52 p. m.
- Lentamente se recupera el comercio en La Guajira, luego de que se vieran obligados a cerrar sus negocios por las amenazas de grupos criminales.
- Crece la preocupación en el Catatumbo por el secuestro de un joven de 16 años. Además, no se sabe nada de los cuatro menores secuestrados en Jamundí.
- El FBI confirmó la captura del presunto asesino de una colombiana en Virginia, Estados Unidos.